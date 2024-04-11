Бодибилдинг на пенсии? Легко!

6 апреля в Гатчине, в Штабе общественной поддержки Ленинградской области состоялся мастер-класс по оздоровительной физкультуре для представителей старшего поколения. Инструктор по бодибилдингу и фитнесу Сергей Уланский провел ознакомительное занятие для членов совета ветеранов Гатчинского района. Урок включал в себя несколько несложных, но весьма эффективных упражнений, которые можно делать в домашней обстановке, с использованием самых простых и доступных спортивных снарядов. Сергей Витальевич разъяснял смысл каждого действия – на какие группы мышц рассчитано, для чего нужно и как правильно делать. Участницы мастер-класса – все в возрасте далеко за шестьдесят и даже 80+, с удовольствием выполняли упражнения, которые демонстрировал тренер. Занятие прошло динамично, продуктивно и с юмором.

- Такие тренировки нацелены на развитие разных мышечных групп, на поддержание в порядке суставов – плюс движения на координацию, – пояснил Сергей Уланский. – Двигательная активность, занятия физкультурой необходимы людям в любом возрасте, особенно в пожилом: как минимум для того, чтобы свободно передвигаться.

- До какого возраста можно заниматься бодибилдингом?

- До любого. Просто нагрузки должны быть соответствующие физическому состоянию, биологическому возрасту и возможностям организма.

- И результат будет?

- Обязательно. Если начать заниматься, например, в пятьдесят, то к шестидесяти можно будет выступать на соревнованиях.

Сергей Витальевич проводит тренировки в Елизаветинском ДК в разных возрастных группах, но пенсионеры – наиболее активная и дисциплинированная категория, не пропускают ни одного занятия.

- В группе старшего возраста я веду оздоровительную гимнастику, и практически все мои занимающиеся уже выполняют элементы бодибилдинга, только с небольшим весом – и на тренажерах, и с гантелями. Технику знают великолепно, – отметил тренер.

После мастер-класса в Штабе общественной поддержки дамы благодарили инструктора и выражали готовность приобщиться к фитнесу – хотя бы в режиме домашних тренировок. Например, получив видео-инструктаж. Как призналась председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, на сегодняшний день физкультура и спорт практически отсутствуют в ее жизни, и мастер-класс пришелся кстати:

- Раньше – да, я часто ходила в бассейн, каталась на лыжах, на коньках, а с возрастом, к сожалению, этих занятий становилось все меньше и меньше. Поэтому такие мероприятия очень полезны. Конечно, как минимум, зарядкой нужно заниматься. Те упражнения, которые нам сегодня продемонстрировал Сергей Уланский, подходят как раз для нас – для тех, кому остался один шаг до семидесяти, и старше.

- Как вы думаете, получится у вас заняться фитнесом на постоянной основе?

- Главное, «подсесть», как говорит молодежь. Привыкнуть. Считается, что привычка вырабатывается за 21 день, так что, если три недели подряд заставлять себя делать такую зарядку, это войдет в привычку…

Екатерина Дзюба