Яблоневому саду усадьбы Демидовых - особый уход

Чтобы яблони были здоровыми, приносили плоды, в парке регулярно проводится сезонная санитарная обрезка сухих и гнилых веток, в том числе с привлечением экспертов. В этот раз работы проводились с участием члена Общественного совета МО «Красное Село», руководителя экологических акций Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия, ландшафтного дизайнера Татьяны Исай.

В субботнике приняли участие учащиеся 9-го класса Таицкой школы. Ребята помогали собирать и складывать ветки, под чутким руководством специалистов аккуратно выполнять обрезку деревьев.

Школа - давний друг усадьбы. Дети вместе с педагогами активно принимают участие в субботниках и мероприятиях, изучают историю усадьбы, развешивают кормушки и кормят птиц.

В конце субботника сотрудники Паркового агентства провели для школьников познавательную викторину, а Татьяна Исай угостила ребят ароматной яблочной шарлоткой и чаем из самовара.