Яблоневому саду усадьбы Демидовых - особый уход
В яблоневом саду усадьбы Демидовых в Тайцах Парковое агентство Ленобласти совместно с общественниками и школьниками провело весенний субботник.
Чтобы яблони были здоровыми, приносили плоды, в парке регулярно проводится сезонная санитарная обрезка сухих и гнилых веток, в том числе с привлечением экспертов. В этот раз работы проводились с участием члена Общественного совета МО «Красное Село», руководителя экологических акций Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия, ландшафтного дизайнера Татьяны Исай.
В субботнике приняли участие учащиеся 9-го класса Таицкой школы. Ребята помогали собирать и складывать ветки, под чутким руководством специалистов аккуратно выполнять обрезку деревьев.
Школа - давний друг усадьбы. Дети вместе с педагогами активно принимают участие в субботниках и мероприятиях, изучают историю усадьбы, развешивают кормушки и кормят птиц.
В конце субботника сотрудники Паркового агентства провели для школьников познавательную викторину, а Татьяна Исай угостила ребят ароматной яблочной шарлоткой и чаем из самовара.