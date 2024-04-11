Президентская библиотека проводит викторину, посвящённую истории космонавтики

Онлайн-викторина проводится в рамках конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» с 10:00 10 апреля до 10:00 12 апреля по московскому времени. В этот период на специальном сайте участники могут ответить на вопросы, посвящённые освоению космоса.

Проверить свои знания могут все желающие: ограничений по возрасту и месту проживания нет.

Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация открылась в 10:00 10 апреля и завершится в 09:30 12 апреля 2024 года.

Итоги онлайн-викторины будут подведены 12 апреля на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке». Правильные ответы будут опубликованы на портале библиотеки 15 апреля.

Подготовиться к участию в онлайн-викторине помогут материалы электронной коллекции «Открытый космос», представленной на портале Президентской библиотеки. В коллекцию включены фрагменты кинохроники, периодика, книги, исследования, фотографии, открытки, памятные медали и значки, отразившие вехи развития космонавтики.

Присоединяйтесь к онлайн-викторине Президентской библиотеки!