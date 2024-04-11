Президентская библиотека проводит викторину, посвящённую истории космонавтики
С 10 по 12 апреля 2024 года, в преддверии Дня космонавтики, Президентская библиотека приглашает всех желающих проверить свои знания об истории освоения космического пространства и принять участие в онлайн-викторине.
Онлайн-викторина проводится в рамках конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» с 10:00 10 апреля до 10:00 12 апреля по московскому времени. В этот период на специальном сайте участники могут ответить на вопросы, посвящённые освоению космоса.
Проверить свои знания могут все желающие: ограничений по возрасту и месту проживания нет.
Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация открылась в 10:00 10 апреля и завершится в 09:30 12 апреля 2024 года.
Итоги онлайн-викторины будут подведены 12 апреля на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке». Правильные ответы будут опубликованы на портале библиотеки 15 апреля.
Подготовиться к участию в онлайн-викторине помогут материалы электронной коллекции «Открытый космос», представленной на портале Президентской библиотеки. В коллекцию включены фрагменты кинохроники, периодика, книги, исследования, фотографии, открытки, памятные медали и значки, отразившие вехи развития космонавтики.
Присоединяйтесь к онлайн-викторине Президентской библиотеки!