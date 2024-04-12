День космонавтики – ключ на старт!

Весь день 12 апреля на сайте Российского общества «Знание» и на странице ВКонтакте идут трансляции выступлений ведущих спикеров российской ракетно-космической отрасли, будут представлены современные и перспективные проекты и технологии мировой космонавтики.

Профориентационный космический марафон «Ключ на старт» пройдет в региональных студий Российского общества «Знание» в 11 городах: Москве, Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске. Впервые к просветительскому марафону присоединится студия Общества «Знание», расположенная в центре Знаний «Машук».

Среди спикеров мероприятия: Александр Лазуткин и Олег Новицкий, летчики-космонавты, Герои России, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, космонавты-испытатели, Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст.

Выступающие расскажут о собственном опыте жизни на орбите, научных открытиях, достижениях и пути, который Россия проходит в освоении космического пространства, а главное - они поделятся тем, как стать частью большой команды Роскосмоса. Кроме того, зрителей ожидает включение с международной космической станции.

В Москве марафон встроен в программу проведения ставшей уже традиционной ежегодной акции «Всероссийский космический диктант». Очное участие в диктанте примет генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, актер театра и кино Владимир Машков.

Трансляция доступна на официальном сайте Российского общества «Знание» и на странице ВКонтакте.