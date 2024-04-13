История первого краеведческого музея Гатчины

- В каком году в Гатчине открылся первый краеведческий музей? Чья это идея?

- Решение о создании музея к 50-летию Октябрьской революции было принято «по настоянию общественности города Гатчины, ветеранов революции и Гражданской войны». Одним из инициаторов выступил Сергей Ефимович Степанов.

Первый Гатчинский краеведческий музей открылся в Приоратском дворце в ноябре 1967 года, 57 лет назад. А в 1969 году я была принята на должность научного сотрудника.

Других музеев тогда в Гатчине и Гатчинском районе не было.

- Почему выбор пал на Приоратский дворец?

- Во-первых, он был свободен. Находившийся в нем Дом пионеров переехал в здание церковно-приходской школы. Во-вторых, для города это место историческое. 1 мая 1917 года на организационном собрании в Приоратском дворце оформилась партийная организация города. До октября 1917 года здесь размещался Гатчинский комитет РСДРП(б). На территории Приоратского парка проходили различные комсомольские мероприятия, пионерские слеты. Такое было время.

Музей сразу же был востребован жителями Гатчины. Особенно учреждениями образования. Причем, не только школами. В советское время Гатчина была промышленным городом. Кадры для заводов готовили многочисленные профессионально-технические училища, которые целыми группами приводили к нам учащихся.

- Проведите нас по краеведческому музею в Приоратском дворце. Как это было 55 лет назад?

- В то время в караульных будках, которые украшают парадный вход, у нас хранился инвентарь для уборки территории – лопаты, грабли, метлы.

На первом этаже - гардероб. Но поскольку здание с землебитными стенами, да еще покрытыми масляной краской - было невыносимо холодным, посетители не раздевались. Зимой не спасали даже двенадцать печей, которые топились осиновыми дровами.

В штате музея был рабочий и истопник. Колоть дрова нам помогали военные (потом их участие в гражданских делах запретили).

Слева от входа находился красивый зал капеллы. Со временем сотрудники музея оформили там выставку «Гатчина социалистическая».

Справа располагались еще два зала. На их оформление ушло немало сил и времени. В одном демонстрировалась выставка «История комсомола», которую сделала Гатчинская городская комсомольская организация. Кстати, в этом участвовал и мой муж, Лазарь Яковлевич Куляхтин, в то время второй секретарь горкома ВЛКСМ.

В 1975 году, когда дирекцию музеев Ленобласти возглавляла Лидия Ивановна Гришина, нам сделали прекрасную экспозицию «Гатчина в годы войны» с интерактивной картой, дополненной световыми и звуковыми эффектами. Новый «Зал войны» производил на посетителей очень сильное впечатление.

Когда на первом этаже еще ничего не было, самыми первыми открылись залы второго этажа. По каменной лестнице посетители поднимались наверх. Там сидел музейный смотритель и продавал входные билеты.

Первые экспозиции - «Гатчина в годы революции и Гражданской войны» и «История Гатчины».

- На какие средства в советские годы существовал краеведческий музей? Откуда вы получали финансирование?

- Музей сначала работал на общественных началах. Экскурсии мы проводили два раза в неделю. Потом музей узаконили, он стал относиться к отделу культуры Гатчинского горисполкома. А наше финансирование шло через бухгалтерию отдела культуры. Когда я пришла на работу, заведующим отделом культуры был Леонид Николаевич Лазовик. Когда он ушел преподавать в Институт культуры, гатчинский отдел культуры возглавила Антонина Максимовна Качалова.

Со временем поменялся и график работы музея. Теперь он был открыт для посетителей ежедневно с 10 до 17 часов, с выходным днем в понедельник.

- Откуда поступали экспонаты?

- Все первые экспонаты собирали общественники. И первый организатор музея, когда его еще не было, - это учитель истории Гатчинской школы №4 Александр Николаевич Бурак.

Вещи в музей приносили ветераны, жители Гатчины. Мы делали атрибуцию, описание и заносили в инвентарные книги.

Сами обошли все ведущие предприятия Гатчины. Собирали документы, фотографии, образцы продукции. Например, у завода «Дружная Горка» - это медицинская посуда, различные колбы. А еще у нас есть поршни завода «Гатчинсельмаш», кофты Гатчинской трикотажной фабрики, босоножки обувной фабрики, ширпотреб завода «Буревестник» и «Электронстандарт». В фондах музея хранятся альбомы по истории предприятий, которые в советские годы оформлялись к юбилейным датам.

Именно эти экспонаты легли в основу выставки истории промышленности «Гатчина социалистическая», которая демонстрировалась не только в стенах музея, но и во время проведения крупных городских мероприятий. В том числе в Гатчинском парке – парке культуры и отдыха.

- В 1976 году краеведческий музей Гатчины вошел в областную структуру музеев. Как это получилось?

- Главным учреждением культуры города Гатчины был Гатчинский дом культуры под руководством Александры Кирилловны Козловой. Он проводил все городские мероприятия, принимал гостей, развивал самодеятельные коллективы. Мы же финансировались по очень остаточному принципу. Денег не хватало всегда.

В 1976 году я стала директором музея. И тогда же при управлении культуры был создан областной музейный центр. Потом он был переименован в дирекцию музеев области, а сейчас это Музейное агентство.

Музейный центр взял под свое крыло все музеи Ленинградской области. В этом же году мы вышли из-под контроля отдела культуры города Гатчины и перешли в область. Время показывает, что все было сделано правильно. Это благотворно сказалось на развитии музеев: увеличилось финансирование, начались реставрационные работы, создавались профессиональные экспозиции. Если раньше сотрудники музея все оформляли сами, то теперь это делали специалисты оформительского комбината, профессиональные художники. Мы получили возможность закупать экспонаты. При дирекции музеев области действовала закупочная комиссия. Сразу нашлись желающие продать музею вещи, имеющие музейную ценность.

Первым директором областного музейного центра стала Лидия Ивановна Гришина. До этого она работала начальником Управления культуры. А областную культуру возглавил Владимир Борисович Богуш.

- А другие площадки были у краеведческого музея?

- Когда мы работали в Приорате, нам выделялись дополнительные помещения, поскольку помещений для экспозиции было маловато. Сначала выставка об истории Гатчины была оформлена в небольшом деревянном доме на улице Володарского, рядом с продуктовым рынком.

Потом этот дом забрали, и нам предоставили 3-комнатную квартиру в пятиэтажном доме на углу улиц Достоевского и Володарского, где раньше стоял зеленый дом Александра Куприна. Здесь развернулась экспозиция, рассказывающая о Куприне и других деятелях культуры, оставивших след в истории Гатчины и страны. Мы работали в этом помещении до тех пор, пока нам не передали усадьбу художника-карикатуриста Павла Егоровича Щербова на улице Чехова.

- Когда появилось ощущение, что в Приоратском дворце вы ненадолго?

- Территория Приората всегда относилась к Гатчинскому дворцу. Исторически это дворцовое помещение. И нам всегда заявляли, что мы - временные пользователи, и через какое-то время придется съезжать. Известный специалист, хранитель Гатчинского дворца Аделаида Сергеевна Елкина на одном собрании так и заявила: «Мы отсюда все краеведческое выкинем. Вы тут временно».

После этого наша головная организация – Управление культуры Леноблисполкома – серьезно призадумалась. Раз все краеведческое выкинут, зачем тратить деньги на экспозиции?..

Нам нужно было искать другое помещение для музейных экспонатов, и выбор пал на дом Щербова. В то время в усадьбе художника была коммуналка. Его супруга, Анастасия Давыдовна Щербова, умерла в 1951 году, прямых наследников не осталось. Старший сын Вадим погиб на фронте в 1917 году. Второй сын Георгий умер от тифа в 1921 году.

В память о них Щербовы посадил две туи – деревья скорби. Одна до сих пор растет у дома. А другая, ближе к забору, погибла, и мы посадили новую.

Завещания ни Павел Егорович, ни его жена не оставили. Но Анастасия Давыдовна при жизни обращалась в разные инстанции, чтобы после ее смерти в доме сделали музей.

В то время председателем Гатчинского исполкома был Виктор Харитонович Селезнев, именно благодаря ему удалось расселить 12 семей, живших в доме Щербова. Дом освободился.

- Как происходил переезд краеведческого музея из Приоратского дворца в дом Щербова?

- На мой период достались сплошные переезды, реставрации, а потом перестройка и 90-е годы.

Организаций, желающих занять дом Щербова, было много. В том числе среди учреждений культуры. Большую роль сыграл Виктор Харитонович Селезнев. Он и наша головная организация – дирекция музеев области утвердили это здание за нами. Нам очень повезло.

В 1982 году состоялся переезд краеведческого музея в усадьбу Щербова. Пришлось разобрать экспозиции, тщательно упаковать в ящики все предметы. Машину нам бесплатно предоставил отдел культуры. Водитель за один день сделала 23 рейса от Приората до дома Щербова. Потом мы еще отдельно нанимали машину и перевозили мебель. На полный переезд ушла неделя. Мы вывезли все. Приоратский дворец стоял пустой.

На территории усадьбы Щербова все вещи сложили в дворницкую, а в доме начались обмеры, ремонт и реставрация.

- Что поменялось после переезда в музейной работе?

- Фокус музейной работы сместился от краеведения к личности и окружению Павла Егоровича. Музей стал называться историко-мемориальный музей-усадьба Щербова, а потом просто музей-усадьба Щербова.

- Как начинали жить на новом месте?

- Дом Щербова состоит из двух объемов. Одноэтажная часть – гостевая. Двухэтажная – господский дом. Дворницкая (или сторожка), где хранились фонды, вывезенные из Приората, - справа от входа в усадьбу.

Когда мы переехали, в одноэтажной части дома одну из комнат какое-то время занимал племянник Щербовой - Василий Гуковский. Он многое сохранил, в том числе личные вещи Щербовых, семейные фотографии, и очень помог музею. Рассказывал, как назывались помещения, потому что никаких записей хозяйка дома не оставила. Гуковский приехал сюда сразу после войны и работал юристом. Потом он с женой уехал в Эстонию и перед отъездом передал музею все, включая мебель.

Усадьба Щербова очень красивая. Относительно хорошо сохранилась. Но первые годы нам было сложно. Воды не было, парового отопления не было. На территории - проходной двор. Никаких ограждений.

Мы принимали самое непосредственное участие в организации реставрационных работ. Каждый день с утра до вечера мы обеспечивали реставраторам фронт работ – были и прорабами, и уборщиками. Изучали историю усадьбы и жизни художника. Аутентичные вещи собирали по всей Гатчине и сформировали богатый краеведческий фонд.

Когда разбирали сараи, нашли портрет Кирова и остатки шкур. По воспоминаниям, у Щербова все стулья были покрыты шкурами диких зверей, добытых на охоте.

Реставрация длилась десять лет. За это время перекрыли крышу, использовав черепицу, которая сохранилась со времен Щербова, убрали печи – в дом провели центральное отопление, отциклевали полы.

Город, конечно, музею помогал. Благодаря Станиславу Семеновичу Богданову был оформлен земельный участок. Раньше к дому примыкал большой фруктовый сад, но к моменту открытия музея вокруг усадьбы стояли многоэтажные дома, и территория, естественно, сократилась. Мы установили металлическую ограду. Но территорию полностью благоустроить не успели.

Наконец, 10 апреля 1992 года мы открыли экспозицию, с этого времени дом Щербова стал музеем. Первыми в столовой повесили работы Щербова (подлинных не было – копии).

Затем на втором этаже - в детской комнате и спальне – открылись экспозиции, рассказывающие о судьбе дома, о детях Щербова, о годах учебы и его друзьях.

Постепенно реставрировались другие помещения. На втором этаже был открыт мемориальный кабинет художника. В одноэтажной части разместились экспозиции «История Гатчины», «Авиация», «Деятели культуры». Заработал гардероб.

- Жители Гатчины, которые передавали в краеведческий музей семейные реликвии, исторические находки, спрашивают, а где их теперь можно увидеть?

- Все атрибутировано и хранится в фондах музея. Мы используем их при создании экспозиций и временных выставок.

- Если акцент музейной работы от краеведения сместился в сторону жизни и творчества художника, зачем музею колбы из Дружной Горки?

- Это фонд музея. Они нужны для организации выставок по истории предприятий.

- В 1992 годы, сразу после открытия музея Щербова, вы организовали популярные «Вечера у камина». У вас собиралась интеллигенция Гатчины и Санкт-Петербурга - и дом сразу ожил.

- Камерные вечера романса «Вечер у камина» мы начали проводить первыми. А самый первый концерт, посвященный Дню города, собрал публику в зале у камина 4 октября 1992 года. Таким образом, возродилась традиция музыкальных вечеров, проходивших при жизни владельца усадьбы. Для концертов в усадьбе администрация Гатчины подарила пианино, дирекция областных музеев заказала стулья по образцу тех стульев, которые передал племянник Щербовой.

Каждое воскресенье у нас пели наши гатчинские соловьи – Владимир Майер, Игорь Литвинов, Владимир Вьюров. На концерты приезжали выступать гости из Петербурга: лучшие студенты консерватории, известные музыканты.

Акустические достоинства дома Щербова оценил и кумир молодежи 90-х Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», побывавший у нас на экскурсии.

Городские мероприятия проходили и на территории усадьбы, в том числе поэтические встречи, Купринский праздник. В его проведении помогал исторический клуб и множество других гатчинских энтузиастов.

- Усадьба – объект культурного наследия. Любое действие требует множества согласований и огромных ресурсов. Как вы решились на реставрацию?

- Пришло время. Я отработала директором до 2011 года. А затем трудилась на благо музея в должности старшего научного сотрудника.

Так как реставрация не была закончена полностью, началось ветшание всех построек. Дворницкую, сараи вообще не трогали, все осталось как при Щербове. Из-за нарушения ливневой канализации произошло подмывание каменной ограды, и она рухнула.

Дом Щербова обязательно нужно было реставрировать. Когда это решение было принято, мы постепенно перевезли все вещи в Рождествено. Музей закрылся. В настоящее время работа там продолжается.

Кстати, исторические валуны мы сохранили, впоследствии они могут быть использованы при восстановлении ограды.

- Спасибо большое за увлекательное путешествие в историю.

Беседовала Татьяна Можаева