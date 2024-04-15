Стартовал региональный этап проекта «Детский спорт» по бадминтону

«Хорошо, что проведение данных соревнований стало доброй традицией и во многих районах Ленобласти. Те виды спорта, которые входят в лигу школьного спорта, уже давно стали любимыми (бадминтон, баскетбол, флорбол и многие другие). Сегодня наша основная задача – воспитывать крепкое и здоровое подрастающее поколение. При поддержке губернатора ЛО и федерального уровня установлено и отремонтировано большое количество пришкольных стадионов, школьных залов – это позволяет нашим детям заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях. Желаю всем удачи в спорте и учебе, здоровья, и чтобы победил сильнейший!», – сказал Александр Русских.

Занятия спортом и поддержание здорового образа жизни является неотъемлемой частью Народной программы «Единой России».