Стартовал региональный этап проекта «Детский спорт» по бадминтону
13 апреля начался региональный этап проекта «Детский спорт» по бадминтону. На открытии секретарь первичного отделения партии Александр Русских поприветствовал участников от лица координатора проекта «Детский спорт» в Северо-Западном федеральном округе Вячеслава Комарова, а также руководителя федерации школьного спорта РФ Ирины Родниной.
«Хорошо, что проведение данных соревнований стало доброй традицией и во многих районах Ленобласти. Те виды спорта, которые входят в лигу школьного спорта, уже давно стали любимыми (бадминтон, баскетбол, флорбол и многие другие). Сегодня наша основная задача – воспитывать крепкое и здоровое подрастающее поколение. При поддержке губернатора ЛО и федерального уровня установлено и отремонтировано большое количество пришкольных стадионов, школьных залов – это позволяет нашим детям заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях. Желаю всем удачи в спорте и учебе, здоровья, и чтобы победил сильнейший!», – сказал Александр Русских.
Занятия спортом и поддержание здорового образа жизни является неотъемлемой частью Народной программы «Единой России».