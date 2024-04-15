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В Ленобласти стартовал месячник субботников

Запланировано уже 2424 субботника: рекордсмены по их числу — Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы.

Рубрики:  Городская среда

«Задача органов власти — наведение порядка в наших городах, посёлках, парках, скверах, мемориалах и на других территориях. Уже виден большой интерес и участие жителей. Поручение комитету  по ЖКХ — контролировать проведение субботников и каждый понедельник докладывать о проведённой работе и возникших вопросах», — подчеркнул сегодня на аппаратном совещании губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко.

Комитет по ЖКХ отчитался:все органы исполнительной власти и подведомственные организации распределены  по местам, по времени. Первые субботники активные жители уже провели. Пока в Ленинградской области заявлено 2424 субботника: 53 проведут комитеты администрации региона, 496 — подведомственные организации, 1875 — органы местного самоуправления и активные жители. Максимальное число субботников пока запланировано в Тихвинском, Киришском, Гатчинском и Приозерском районах. Присоединиться к весенней уборке и добавить свой субботник, чтобы туда привезли инвентарь и мешки для мусора, можно на интерактивной карте по ссылке https://lenobl.ru/ru/subbotnik47/