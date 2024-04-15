В Ленобласти стартовали проектировочные сессии

«Встречаемся и общаемся с жителями небольших населенных пунктов, где в 2025 году по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустройство общественных территорий. Сначала ленинградцы на региональной платформе онлайн выбрали места для проведения работ, а теперь проектировщики и архитекторы готовят проекты с учетом обсуждений на сессиях соучаствующего проектирования. Слышать жителей и учитывать их мнение — очень важно, потому что именно им там жить, отдыхать, проводить время с родными и близкими», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Сессии состоялись в Лопухинском, Большеижорском и Мгинском поселениях. 16 апреля пройдет в Новом Свете. Архитекторы и исследователи Центра компетенций выяснят сценарии пользования общественным пространством и запросы жителей относительно благоустройства общественной территории у дома 12 в поселке Новый Свет. Приглашаются жители в возрасте от 14 лет, представители бизнеса, власти, общественных, образовательных и иных организаций 16 апреля 18:30 в Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер».

Напомним: сейчас в Ленобласти идет голосование по выбору территорий для благоустройства в 29 крупных населенных пунктах, в числе которых Гатчина и Коммунар. В голосовании приняли участие уже больше 134 тысяч жителей нашего региона. В лидерах — Подпорожье, Коммунар и Тосно, меньше других пока голосуют жители Кудрово, Колтушей и Приозерска.

Выбрать пространство можно онлайн на 47.gorodsreda.ru, нужна авторизация на Госуслугах. Голосование продлится до 30 апреля.