Проголосуйте за благоустройство вашего города!
Преобразить двор, сквер, набережную или детскую площадку могут именно в вашем районе! Для этого до 30 апреля участвуйте во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства.
Рубрики: Городская среда
Проголосовать можно за один из 5,4 тыс. проектов по всей России.
Территории, которые наберут больше всего голосов, реконструируют в 2025 году.
Как проголосовать:
- на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги Решаем вместе»
- обратившись к волонтёрам, которые дежурят в общественных местах. У них есть мобильные устройства для онлайн-голосования
С 15 марта уже проголосовали:
8 млн человек – с помощью волонтёров
4 млн человек – через портал Госуслуг
Голосование проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» уже четвёртый раз. Узнать о победителях прошлых лет можно на портале Госуслуг.
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