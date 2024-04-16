Проголосуйте за благоустройство вашего города!

Проголосовать можно за один из 5,4 тыс. проектов по всей России.

Территории, которые наберут больше всего голосов, реконструируют в 2025 году.

Как проголосовать:

- на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги Решаем вместе»

- обратившись к волонтёрам, которые дежурят в общественных местах. У них есть мобильные устройства для онлайн-голосования

С 15 марта уже проголосовали:

8 млн человек – с помощью волонтёров

4 млн человек – через портал Госуслуг

Голосование проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» уже четвёртый раз. Узнать о победителях прошлых лет можно на портале Госуслуг.