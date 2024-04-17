Борьба с «наливайками» в области выходит на новый виток

Его инициаторами выступают депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников, Дмитрий Рытов и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Перминов. Законопроект члены комиссии рекомендовали принять в первом и третьем чтениях.

Согласно тексту документа, розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях не допускается с 22 часов до 9 часов, за исключением ряда случаев. Допускается розничная продажа алкоголя в объектах общественного питания с 9 часов утра до 2 часов ночи при соблюдении следующих условий: наличия соответствующей лицензии, соответствие признакам и требованиям к предприятиям общественного питания по ГОСТу, наличие не менее 20 посадочных мест в зале обслуживания посетителей, форменной одежды у официантов, технологических карт на продукцию общественного питания.

Напомним, 1 февраля был принят федеральный закон, который позволяет регионам устанавливать такие ограничения. Подобные ограничительные меры депутаты предлагают ввести, «поскольку ограничение на продажу алкоголя имеет важное социальное значение, так как помогает сократить потребление алкоголя в обществе и существенно сократить количество связанных с этим проблем (драки, шумные конфликты, домашнее насилие и др.)». Как говорится в пояснительной записке к документу, люди жалуются, что «наливайки» (просторечное название рюмочных, пивных и магазинов, где продают алкоголь и в которых, как правило, нет зала обслуживания либо он очень маленький) днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей, создающих шум и беспорядки, мешая жильцам домов спокойно жить. Законопроектом предлагается установить срок вступления в силу областного закона с 1 сентября 2024 года.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, депутат Михаил Коломыцев относительно первоначальной редакции документа он претерпел существенные изменения. А еще один инициатор, депутат Дмитрий Рытов рассказал предысторию создания нынешней версии законопроекта:

«Внося первый вариант законопроекта, который по сути переписывал федеральную норму, мы столкнулись с большим количеством обоснованных предложений и замечаний. После чего была создана рабочая группа, на которой мы встречались с представителями правительства и общественности. Их замечания мы и постарались учесть в новом законопроекте. Важно было защитить, «не мести под одну гребенку», все те организации, которые легально занимаются продажей алкоголя, уже существующие и планирующиеся к открытию бары и рестораны, кафе, в том числе в туристических зонах».

Дмитрий Рытов подчеркнул важность оперативного принятия документа по ограничению деятельности так называемых «наливаек», которые из торговых залов по продаже алкоголя, пользуясь лазейкой в законе, делают места круглосуточной продажи алкоголя. Он предложил принять данный законопроект сразу в первом и третьем чтениях, чтобы он мог вступить в силу не будущей весной, а уже 1 сентября. Члены комиссии поддержали это предложение и рекомендовали Законодательному собранию поддержать документ сразу и в первом чтении и в целом на одном из ближайших заседаний.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области