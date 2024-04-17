«Единая Россия» во второй раз проведет летний этап Всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

«По всей стране во второй раз прошел спортивный марафон «Сила России». В Ленинградской области стартовым мероприятием спортивного марафона стал Областной фестиваль зимних дворовых видов спорта «Русская зима», который проходил 17 февраля 2024 года.

Все состязания марафона проводились по календарю спортивных мероприятий Региональной школьной спортивной лиги, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт».

Между командами школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений области прошли соревнования по хоккею в валенках. Участвовали 22 команды юношей и девушек, победители районных соревнований. Также приняли участие три взрослые команды: областной избирательной комиссии, сборная команда епархий, команда проекта «Детский спорт». Спортивное мероприятие проводилось на стадионе МБУ ЦФКИС «Заневский» городского поселения Янино – 1, Всеволожского муниципального района.

Хотел бы отдельно заметить, что очень отрадно видеть огромное количество людей, принявших участие в марафоне. Это говорит о том, что в нашей стране проживают граждане, которые следят за своим здоровьем и чтят исконно русский спорт!», – поделился мнением региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.