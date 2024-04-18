Ленобласть готовится к весенней метели
Дорожные службы на региональных трассах Ленинградской области переведены на усиленный режим работы. В ближайшие три дня высота выпавшего снега может составить до 15 сантиметров.
Рубрики: Дороги
Температура воздуха будет колебаться от -6 до +7 градусов, ситуацию осложнит сильный ветер. Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и аккуратно совершать маневры.
Дорожная «горячая линия» ждет звонков 24 часа в сутки. Позвонив по номеру 8 (812) 660-46-47 можно оставить свою заявку, которая будет оперативно передана в работу. На связи дорожники и в Телеграме — https://t.me/dorogi_47, где работает специальный чат-бот — https://t.me/Lenavtodorsupport_bot.
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