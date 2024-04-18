На молодёжном образовательном форуме «Ладога» расскажут, как создавать и продвигать проекты в сфере культуры и искусства

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области организуют молодёжный образовательный форум «Ладога». Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в очном формате с 9 по 15 сентября 2024 года.

«В сентябре этого года “Ладога” пройдёт уже в 16-й раз. Мы подготовили для участников 7 дней образовательной программы, на которой более 100 экспертов в сфере культуры, искусства и истории помогут молодёжи создать современные и творческие проекты, направленные на укрепление традиционных ценностей России. Хочу отметить, что недавно на территории Ленинградской области открылся круглогодичный молодёжный образовательный центр, основными направлениями которого стали профилактика и безопасность. Эти важные темы также отражены в нашей программе. Надеюсь, что в этом году форум “Ладога” пройдёт на таком же высоком уровне, как и все предыдущие года», — Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Участниками форума станут 600 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет: режиссёры, сценаристы, продюсеры, актёры, операторы, танцоры, музыканты, участники военно-патриотических организаций и объединений, представители движения «Волонтёры Победы», совершеннолетние дети участников специальной военной операции и ветераны специальной военной операции, психологи, краеведы, историки, ремесленники, дизайнеры народной одежды, участники Движения Первых, представители школ, родительских сообществ, штабов #МЫВМЕСТЕ и другие.

Форум соберёт на одной площадке представителей культуры и искусства, которые смогут пройти обучение на одной из выбранных площадок: продюсерский центр «Вдохновляем», киномастерская «Создаём», историко-патриотическая площадка «Помним», площадка укрепления семейных отношений «Любим», сохранения идентичности «Уважаем», развития добровольчества «Помогаем». Бесплатная регистрация открыта на платформе «Росмолодёжь.События» и продлится до 9 июля 2024 года 23:59 мск.

В этом году помимо активной молодёжи, в рамках площадки «Помогаем», Ладога примет подростков — представителей движения РДДМ «Движение Первых», созданного при поддержке Президента Российской Федерации В. В. Путина. На образовательной площадке родители и их дети будут вместе работать над проектами в сфере добровольчества.

Итоговыми продуктами форума станут база лучших практик по трансляции традиционных ценностей, шоу-программа в понятном молодёжной аудитории формате, проекты и акции по увековечиванию памяти Героев СВО, карта по организации семейного добровольчества и другие.

Помимо основной образовательной программы участники форума «Ладога» смогу посетить внеучебную программу — цикл встреч «Отношения молодого человека и девушки», встречи с Героями специальной военной операции и участниками проекта «Твой герой», принять участие в сдаче нормативов ГТО, а также получить потенциальное трудоустройство по итогам работы площадок «Культура», «Киномастерская» и «Народность».

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали Год семьи, десятилетие науки и технологий, проект «Твой герой», проект «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодёжи и развитие карьеры и предпринимательства.

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).