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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.04.2024 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Семрино, линии 1-10;

ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, Средний пр., Малый пр., ул. Центральная.

 

23.04.2024 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы, Вырицкий пр-т, Полевой проезд, Сосновый переулок.

 

23.04.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Старицы.

 

23.04.2024 с 09:00 до 19:00

Кобринское СП:

д. Руново,

п. Карташевская,

д. Кобрино, ул. Пушкина, ул. Парковая.