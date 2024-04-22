Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.04.2024 с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Семрино, линии 1-10;
ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, Средний пр., Малый пр., ул. Центральная.
23.04.2024 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы, Вырицкий пр-т, Полевой проезд, Сосновый переулок.
23.04.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
23.04.2024 с 09:00 до 19:00
Кобринское СП:
д. Руново,
п. Карташевская,
д. Кобрино, ул. Пушкина, ул. Парковая.
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