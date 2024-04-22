На федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе Ленинградской области введут реверсивное движение

«В связи с производством работ по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановлением обочин и нанесением линий горизонтальной дорожной разметки в период с 22 апреля по 1 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-120 с 61 по 71 километр, между посёлком Войсковицы Войсковицкого сельского поселения и деревней Пустошка Новосветского сельского поселения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.