В Ленобласти — последняя неделя голосования за благоустройство

«Именно ленинградцы сегодня выбирают, где в 2025 году появятся новые общественные пространства: скверы, парки, площади и набережные. На 47.gorodsreda.ru территории благоустройства уже выбрали свыше 155 тысяч человек. Наиболее активно голосуют Подпорожье, Коммунар и Тосно. Победившие пространства после обсуждения с жителями, разработки проектов и отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Проголосовать проще всего на 47.gorodsreda.ru, потребуется авторизация на Госуслугах. Также готовы помочь волонтеры благоустройства, которые работают в общественных местах всех городов — участников. Голосование продлится до 30 апреля.

Параллельно в Ленинградской области идут проектировочные сессии. Специалисты Центра компетенций и комитета по ЖКХ на встречах с жителями обсуждают функциональное наполнение территорий, которые планируется благоустроить в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На этой неделе встречи проходят в Петровском, Ивановке, Высокоключевом и Луге.