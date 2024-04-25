Бюджет-2023: рекордные показатели и надежный финансовый тыл

«2023 год, несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись, завершился достаточно удачно. Он позволил нам сформировать резервы на 2024 год. Уверен, что выработанные нами вместе подходы к исполнению бюджета дают нам основания понимать, что мы в 2024 году со всеми трудностями справимся: будем поддерживать наших военнослужащих, будем поддерживать наши территории, внося тем самым вклад в общую победу и в общее социальное самочувствие нашей страны», — сказал Роман Марков.

По итогам года, налоговые и неналоговые доходы области выросли в 1,4 раза, на 63,1 млрд рублей. Более всего увеличился налог на прибыль организаций — в 1,7 раз.

Один из значимых показателей – повышение заработной платы врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогам, работникам учреждений культуры, социальным работникам. Так, по врачам – увеличение на 8,7%, 8% педагогам дошкольного образования, 10,1% педагогам образовательных учреждений общего образования, зарплата работников учреждений культуры выросла на 10%.

В расходной части выросли затраты на социальную поддержку населения до 20,5 млрд рублей, акцент был сделан на помощь участникам СВО и их семьям; из аварийного жилья в 2023 году были переселены 3394 человека; профинансированы 124 объекта Адресной инвестиционной программы, среди основных — дорожное хозяйство, ЖКХ, здравоохранение и образование.

По госпрограммам расходы на здравоохранение составили 30,3 млрд рублей, на образование – 45,7 млрд рублей, дорожный фонд Ленинградской области профинансирован на 20,9 млрд рублей, расходы на реализацию национальных проектов – 19,3 млрд рублей.