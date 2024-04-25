Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 апреля

Гатчинскому ансамблю бального танца «Партита» в этом году исполняется 45 лет! В минувшее воскресенье, 21 апреля, в Гатчинском доме культуры состоялся большой концерт заслуженного коллектива, посвященный этой замечательной дате. Характер этого коллектива – молодой и жизнерадостный. Уже давно подмечено: когда на сцену выходит «Партита», у зрителей сразу же повышается настроение. «Партита» — это ярко, красиво и радостно. «Партита» — это свободный полет на сцене, огонь в глазах и радость от движения!