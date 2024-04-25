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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое поселение

26.04.2024 с 11.00 до 16.00

Садоводческий массив Новинка

 

Кобринское поселение

26.04.2024 с 9.00 до 19.00

д. Руново

д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина

п. Карташевская   

п. Прибытково

д. Покровка

д. Мельница

д. Кобрино

Сад-во "Мельнычный ручей"

СНТ Егерьское

СНТ Красная Дача

СНТ "Новое"

 

Рождественское поселение

26.04.2024 с  09.00 до 18.00

д Выра