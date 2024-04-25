Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое поселение
26.04.2024 с 11.00 до 16.00
Садоводческий массив Новинка
Кобринское поселение
26.04.2024 с 9.00 до 19.00
д. Руново
д. Кобрино, ул. Парковая, ул. Пушкина
п. Карташевская
п. Прибытково
д. Покровка
д. Мельница
д. Кобрино
Сад-во "Мельнычный ручей"
СНТ Егерьское
СНТ Красная Дача
СНТ "Новое"
Рождественское поселение
26.04.2024 с 09.00 до 18.00
д Выра
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