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Конфеты из Ленобласти оценили на международном конкурсе

Кондитерская фабрика из Ломоносовского района стала лауреатом в номинации «Продовольственная группа товаров» ежегодного Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023».

Рубрики:  Экономика

«Российский рынок — необъятен и у областных производителей есть все возможности для освоения новых ниш. Мы уверены в качестве товаров и поддерживаем компании на всех этапах продвижения региональных брендов», — прокомментировал заместитель председателя правительства  Ленинградской области- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Накануне результаты конкурса были объявлены  в доме правительства Новосибирской области. В состав победителей финала вошли компании из семи федеральных округов России.

Фабрика «ПУРПУР» представила на конкурс   наборы шоколадных конфет «Трюфель с кешью», «Трюфель с кофе» и «Великие мастера России».