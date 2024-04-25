Конфеты из Ленобласти оценили на международном конкурсе
Кондитерская фабрика из Ломоносовского района стала лауреатом в номинации «Продовольственная группа товаров» ежегодного Международного конкурса качества «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023».
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«Российский рынок — необъятен и у областных производителей есть все возможности для освоения новых ниш. Мы уверены в качестве товаров и поддерживаем компании на всех этапах продвижения региональных брендов», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Накануне результаты конкурса были объявлены в доме правительства Новосибирской области. В состав победителей финала вошли компании из семи федеральных округов России.
Фабрика «ПУРПУР» представила на конкурс наборы шоколадных конфет «Трюфель с кешью», «Трюфель с кофе» и «Великие мастера России».
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