Конфеты из Ленобласти оценили на международном конкурсе

«Российский рынок — необъятен и у областных производителей есть все возможности для освоения новых ниш. Мы уверены в качестве товаров и поддерживаем компании на всех этапах продвижения региональных брендов», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области- председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Накануне результаты конкурса были объявлены в доме правительства Новосибирской области. В состав победителей финала вошли компании из семи федеральных округов России.

Фабрика «ПУРПУР» представила на конкурс наборы шоколадных конфет «Трюфель с кешью», «Трюфель с кофе» и «Великие мастера России».