«Наливайки» должны исчезнуть в области с начала осени

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников, Дмитрий Рытов и руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Перминов.

Согласно тексту документа, допускается осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенные в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. При этом устанавливается ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в указанных местах (за исключением ресторанов), а именно такая продажа не допускается с 23 часов вечера до 9 часов утра, за исключением ряда случаев.

Исключением является новогодняя ночь, когда продажа алкоголя разрешена с 23 часов 31 декабря до 4 часов утра 1 января, а также допускается розничная продажа алкоголя в объектах общественного питания с 9 часов утра до 2 часов ночи при соблюдении следующих условий: наличия соответствующей лицензии, соответствие признакам и требованиям к предприятиям общественного питания по ГОСТу, наличие не менее 20 посадочных мест в зале обслуживания посетителей, форменной одежды у официантов, технологических карт на продукцию общественного питания.

Напомним, 1 февраля был принят федеральный закон, который позволяет регионам устанавливать такие ограничения. По мнению областных парламентариев, ограничение на продажу алкоголя имеет важное социальное значение, так как помогает сократить потребление алкоголя в обществе и существенно сократить количество связанных с этим проблем (драки, шумные конфликты, домашнее насилие и др.). Как говорится в пояснительной записке к документу, люди жалуются, что «наливайки» (просторечное название рюмочных, пивных и магазинов, где продают алкоголь и в которых, как правило, нет зала обслуживания либо он очень маленький) днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей, создающих шум и беспорядки, мешая жильцам домов спокойно жить. Срок вступления в силу нового областного закона - 1 сентября 2024 года.

Тему «наливаек» прокомментировал председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, инициатор законопроекта Михаил Коломыцев:

– Закон, главным образом, касается псевдобаров, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающей к ним территории. Зачастую субъекты такого предпринимательства продают алкоголь ночью – в то время, когда он не должен быть реализован, то есть под видом общепита работают фактически как магазин. Для этого маскируются под рестораны или кафе, например, делают комнатку с двумя столиками. От граждан поступают жалобы на нарушение общественного порядка и закона о тишине. В настоящее время регионам дано право вводить ограничения на такого рода объекты. Вводится понятие «ресторан» (на них ограничения не распространяются), уточняется понятие «общепит» и требования к таким объектам. У них должна быть лицензия, изолированность, обособленность помещений, должны соблюдаться требования к наличию сложных блюд, технологических карт, зала обслуживания, туалета. Законом также конкретизируются требования к продаже пива, сидра и пуаре.

Ещё один из разработчиков законопроекта, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Перминов отметил, что такие меры направлены именно против недобросовестных предпринимателей, которые под видом кафе и баров начинают торговать после запрещенного времени алкогольной продукцией, что создает социальную напряженность, так как происходит, как правило, в многоквартирных домах.

«Имея две лицензии, такие магазины после наступления времени запрета торгуют алкоголем уже как бар. Во-первых, это неконкурентная история, во-вторых, мы стремимся защитить бизнес, который качественно предоставляет услуги населению, – имеет соответствующие персонал, помещения. Кроме того, статистика МВД говорит об участившихся случаях хулиганства и других преступлений. Считаем, что для населения очень важно урегулировать вопрос продажи алкоголя», – подчеркнул Александр Перминов.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в первом и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области