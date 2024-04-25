Пожарный дозор – юные огнеборцы

Уверенным строевым шагом по актовому залу центра «Ладога» марширует команда старшеклассников в чёрных футболках и фирменных кепках «Леноблпожспаса». Парни и девушки чеканят шаг, старательно тянут носки ботинок и туфель, ровно держат плечи, при этом успевают петь задорную песню. Перед нами – команда пожарной охраны Кингисеппского района. Ребята приехали во Всеволожский район с другого конца Ленобласти, чтобы показать, чему они научились за время, проведённое в молодёжной пожарной дружине.

– На занятиях нам рассказывают об истории и традициях пожарной охраны, которые были заложены ещё несколько веков назад. Бывают и экскурсии в пожарные части, знакомство с настоящими пожарными – это всегда самое интересное, – сразу после построения делятся с нами школьники из Кингисеппа.

Как только ребёнку исполняется десять лет, для него открывается мир пожарной безопасности. Именно с этого возраста юные ленинградцы могут записаться в молодёжную дружину. К каждой школе, где организована такая дружина, прикреплён инструктор противопожарной профилактики. Этот человек проводит противопожарную пропаганду и агитацию, в деталях рассказывает о теории пожарного дела. Но самое интересное для юных огнеборцев — это, конечно, практика. Детей подготавливают к возможной эвакуации, учат тушить огонь, ориентироваться в горящей комнате, показывают современную спасательную технику. Продемонстрировать полученные навыки ребята могут раз в год в рамках традиционного слёта пожарных дружин.

— Я хочу пожелать вам ничего не бояться, удачи и победы! Руководителям немного терпения и веры в своих ребят. Ну и, конечно же, главной судейской коллегии – судить объективно, а всем вместе я пожелаю ни пуха, ни пера! В добрый путь! — обращается к дружинам заместитель директора центра «Ладога» Наталья Угодина.

Слёт-конкурс проводится в Ленинградской области уже более десяти лет. Новшеством этого года стали состязания ребят младшей возрастной группы в возрасте 10–13 лет.

— Мы впервые привлекли к участию самых юных пожарных, тех, кто только начинает свой путь в области пожарной безопасности. Глядя на ребят 14-17 лет, они смогут многому научиться. Кроме того, старшие школьники скоро выйдут во взрослую жизнь, им тоже будет нужна замена. А пока они курируют малышей и активно готовят их к испытаниям, — рассказывает замначальника Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Павел Кириллов.

На старт, внимание, марш! Мальчишки и девчонки из младшей группы хватаются за настоящую пожарную форму — у них есть несколько секунд, чтобы справится с обмундированием. На столе лежат штаны, куртка, подшлемник и каска. В разгаре соревнования детей останавливают — они сняли обувь, чтобы надеть штаны. Конечно, у настоящего пожарного на это может не быть времени. Да и крой штанов позволяет «влететь» туда ногами, не снимая сапог. У спасателей всё продумано до мелочей, и даже куртку можно надеть одним махом. Так, ребята ныряют в рукава, закрепляют ремень на поясе и борются с каской. Её же ещё и правильной стороной надеть нужно! Пока разберешься — какой, ценные секунды на таймере строгого судьи предательски утекают. По нормативу это 20 секунд, но наши юные огнеборцы ещё только учатся, и счёт порой идёт на минуты.

И это – лишь одно из многих испытаний. Юных пожарных также ждал смотр строя и песни, викторина и творческие конкурсы, выступления агитбригад и демонстрация навыков первой помощи. Если для огнеборцев помладше слёт закончился 18 апреля, то старшие участники дружины ещё продолжат борьбу за звание лучших из лучших. 22 мая ребятам предстоит отправиться на соревнования по пожарно-прикладному спорту на базе пожарной части № 100 в Сертолово. Что же до результатов соревнований в младшей группе, то победителями слёта стала команда «Огнеборцы» из Волосовской средней общеобразовательной школы № 1. В первой тройке также оказались команды Выборгской средней общеобразовательной школы № 10 и Красноборского центра образования.

Для многих ребят это не просто награда, а путёвка в профессию. Как рассказали нам организаторы слёта, на их памяти немало примеров, когда участники школьных дружин поступали в университеты МЧС и реализовывали себя там на благо родного региона и всех ленинградцев.

Александра Родионова