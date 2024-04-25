Рабочая группа по СВО представила Президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей

Предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается.

Среди инициатив – возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов.

Помимо этого, предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.

«В подобных ситуациях банки частично или полностью списывают людям долги. Но от налога на полученные таким образом «доходы» сегодня освобождаются пока только жители ЛДНР», – разъяснил секретарь Генсовета партии.

Он также доложил Президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой.

«Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии - по потере кормильца – детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства», сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвовавшим в спецоперации.

«Рабочая группа в докладе Президенту сформулировала ряд новых социально значимых гарантий. Продолжая сосредоточенную работу по анализу жизненных ситуаций, коллеги обратили внимание на ряд избыточных, по сути, начислений и требований.

Особые обстоятельства несения службы нашими бойцами в зоне СВО, несомненно, предполагают, что нужно адаптировать подходы к их обязательствам со стороны кредиторов, взыскателей, ведомств в случае возникновения задолженностей.

Это важно для того, чтобы снять неопределенности и защитить права членов семей военнослужащих-заемщиков, ведь при изменении жизненных обстоятельств, как получается, кредиторы и страховщики могут взимать дополнительные средства.

И в том, что касается освобождения от начислений на списанные долги пострадавшим от атак противника граждан, исправление неравенства в статусе с жителями иных затронутых территорий также представляется мерой восстановления справедливости.

Рабочая группа продолжает свою миссию по выявлению волнующих и требующих действий социальных вопросов, а предлагаемые решения, что нельзя не отметить, находят поддержку законодателей. Мы ясно понимаем ответственность и значимость этих мер» – отметил Заместитель Секретаря Генерального совета Партии Сергей Перминов.

Ряд законопроектов сейчас находится на рассмотрении Госдумы. По нескольким – идёт согласование с Правительством и обсуждение с фондом «Защитники Отечества».