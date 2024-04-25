Ветераны Великой Отечественной войны поедут бесплатно

Категории граждан, которым предоставлено право оформления безденежного проездного документа для проезда:

- участники Великой Отечественной войны (пп. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ «О ветеранах»);

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (ст. 4 ФЗ «О ветеранах).

Оформление льготных билетов осуществляется в пригородных кассах на основании устного заявления при предъявлении:

- удостоверения участника (ветерана) Великой Отечественной войны;

- удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;

- для иностранных граждан по предъявлению удостоверения, выданного органами бывшего СССР по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Оформление билета на проезд сопровождающему ветерана войны по маршруту следования ветерана Великой Отечественной войны осуществляется на основании устного заявления ветерана Великой Отечественной войны (лица его сопровождающего) при предъявлении сведений о документе, удостоверяющем личность сопровождающего лица.

Обращаем внимание, что с одним ветераном Великой Отечественной войны имеет право бесплатного проезда один сопровождающий.