Ещё до недавнего времени в 1500 метрах юго-западнее современной деревни находилась большая курганная группа, состоящая из 47 насыпей высотой 0,4–1,5 метров, диаметром 4–9 метров с каменными обкладками в основании и жальничных погребений с круглыми и четырехугольными оградками. Об этих таинственных захоронениях знали археологи и искали случая для их изучения.

Летом 1873 года здесь проводил раскопки известный профессор Лев Константинович Ивановский, который в этот период активно работал по изучению памятников древности на территории Царскосельского и Петергофского уездов Санкт-Петербургской губернии. В окрестностях деревни Вопши «на Сиворицкой границе» (бывшей границе помещичьих землевладений) им было обнаружено тогда множество отдельных и групповых захоронений. Вместе с группой исследователей Л.И. Ивановский вскрыл группы из 23-х, 22-х и 3-х курганов (всего 48 погребений). В «Журнале раскопок» он отметил наиболее интересные находки, среди которых были женские и мужские украшения: ожерелье из бус с крестом, перстни, браслет, кольцо, стеклянные и медные бусы, фибулы (застёжки), а также топор, ножи, пряжка, глиняный горшок, обломок медной монеты… Все находки поступили в Исторический музей в Москву. Было отмечено, что вопшинские курганы отличаются от соседних подобных захоронений высотой, относятся по времени погребения к ХI – ХII векам.

Позднее работали здесь и другие археологи. Так, полевая группа Ижорского отряда (руководитель – Владимир Анатольевич Лапшин) зафиксировали Вопшинские курганы, всего 47 захоронений. Этот курганно-жальничный могильник находился в 1,5 километрах к юго-западу от деревни Вопши, в 100 метрах от шоссе Никольское-Высокоключевой, в лиственной роще.

В 1970-е годы здесь была обнаружена уникальная бронзовая подвеска в виде конька, датированная концом ХI – началом ХII века. Эта находка вызвала тогда особый интерес. Было доказано, что вопшинские курганы принадлежали утраченным угро-финским народам: води и ижора. Культ коня, особо почитаемого домашнего животного, был сильно распространён у древних вожан. Неслучайно в местной топонимике было много «конских» названий: Оредеж (голова коня), Суйда (уздечка) и т.д.

Как изменялось название деревни

Изначальное название деревни Вопша – сельцо Овсищи. Этот топоним впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499/500 годов среди сел и деревень Богородицкого Дягиленского погоста Водской пятины Великого Новгорода, в состав которого входило и сельцо Хотчино, ставшее впоследствии городом Гатчиной. Несмотря на то, что Овсищи находились на землях Дягиленского погоста (центр – село Дяглино – ныне деревня Тяглино), его крестьянские дворы были приписаны к Суйдинскому женскому монастырю с церковью «Велики Никола», расположенному на левом берегу реки Суйды и входившему в состав соседнего Никольского Суйдовского погоста. В Писцовой книге сообщается: «В Дягиленском же погосте Никольские с Суйды реки. В селе в Овсищах … И в сем селце монастырские дворы и люди и обжы по старине».

Искажение исторического названия селения началось уже при шведском господстве, когда на обширной территории, захваченной неприятелем, была создана новая шведская провинция Ингерманландия. Началась эпоха притеснения православия, был закрыт и разорён Суйдинский монастырь. В 30-40-е годы ХVII столетия в деревню Овсищи, обезлюдившую по причине ухода местного населения на Новгородские земли и превратившуюся на некоторый период в пустошь, как и во многие другие деревни Ингерманландии, были переселены крестьяне из соседней Финляндии, исповедавшие лютеранство. Им предстояло заново обживать эти земли. Интересно будет отметить, что современные жители деревни Вопшм – потомки давних переселенцев, считают, что современное название деревни имеет исключительно финское происхождение.

В шведских документах за 1623 год значится деревня с название Оftissa, в 1699 году – Offitza, на момент освобождения Приневских земель Петром Великим в начале ХVIII века будущая деревня Вопша называлась уже «Офсина». Дальше, в самых разных источниках и на географических картах, она всё больше изменяла своё название. Важными документами для изучения топонимики являются Метрические книги. В шведский период деревня Вопша входила в состав прихода Кобринской лютеранской кирхи, а начиная с Петровского времени – относилась к приходу открытой в 1718 году Суйдинской церкви Воскресения Христова.

Удалось установить, что с 1712 года Вопша была приписана к Гатчинской мызе, первой владелицей которой была любимая сестра Петра I – царевна Наталья Алексеевна. На карте Ингерманландии, составленной И.К. Кирилловым в 1727 году, к северу от села Сиворицы (ныне – село Никольское) обозначено селение с названием «Вопшиша». По сведениям на 1734 год, когда эта вотчина была пожалована императрицей Анной Иоановной князю Александру Борисовичу Куракину, в вышеуказанном селении числились один русский двор и четыре чухонских. В метрической книге Суйдинской церкви за 1739 год сообщается о смерти крестьянина «деревни Опшя Гатчинской мызы» – Ивана Максимова 77-ми лет.

В середине ХVIII века на карте окрестностей Гатчины появляются две отдельно стоявшие друг от друга деревни: Большая Вопша и Малая Вопша. Произошло это в связи с появлением в этих местах нового помещика.

С 1759 года владельцем Суйдинской мызы, расположенной по соседству с Гатчинским поместьем князей Куракиных, становится генера-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый сподвижник Петра Великого. Среди прочих больших и малых селений в составе его владений числилась деревенька Малая Обша, состоявшая из двух крестьянских дворов. Интересно отметить, что в период, когда Суйда принадлежала «Арапу Петра Великого», а затем его потомкам, через деревню Большая Обша проходила единственная официальная дорога, связывающая усадьбу «Суйда» с почтовой дорогой (ныне – Киевское шоссе), дороги через деревню Пижма тогда еще не существовало.

С 1776 года Малая Обша была приписана к Елецкой мызе, расположенной близ деревни Погост. В «Ревизских сказках» вотчины сына покойного арапа Петра Абрамовича Ганнибала за 1782 год сообщается, что согласно IV ревизии в деревне Малая Обша числилось десять крестьянских душ мужского пола и десять – женского.

Под чухонским названием Вопси это селение удостоилось упоминания в старинной рукописи неизвестного автора, которую обнаружил финский историк и фольклорист Суло Халтсонен (1903–1973 гг.). Она была написана в виде подробной исторической справки о лютеранских приходах Ингерманландии в первой четверти ХIХ века: «В 6 верстах от Колппана (так в тексте) есть деревня Вопси. Там на полях есть несколько елей и много кочек, которые называют Шумными горками…».

К концу ХVIII столетия названия деревень постепенно превращаются в привычные нам Большая и Малая Вопша.

Каменоломни, ратники, кирасиры, трубочисты…

Эти места стали активно развиваться, когда в окрестностях Большой Вопши были обнаружены запасы каменной известковой плиты. Наравне с Пудостским, Парицким, Борницким, Черницким и другим известняком, Вопшинская плита также использовалась для облицовки каменных зданий, из неё возводились хозяйственные строения и фундаменты для крестьянских дворов.

Особенно активно добыча известняка велась здесь в эпоху владения Гатчинской мызой великого князя, цесаревича Павла Петровича. На карте дворцовой мызы 1790-х годов рядом с деревней Вопшей обозначено «место ломки камня». Главные места добычи известняка на землях павловской вотчины указаны в «Атласе оберамта Гатчины и Новосквориц» 1795 года, хранившемся в кабинете Павла I. На довольно подробной карте у деревни Большая Вопша показаны разные места «плитных ломок», самые значительные из них располагались в соседней деревне Старые Черницы. Добычей камня занимались местные крестьяне-ингерманландцы.

Еще одним их важным занятием в дореволюционный период было сельское хозяйство. Издавна крестьяне деревни Большая Вопша, входившей в число малых селений вотчины Гатчинского городового правления, поставляли в Гатчинский дворец и в придворную слободу молочную продукцию.

Также представители некоторых крестьянских родов исправно служили трубочистами в дворцовом имении. Во второй половине ХIХ веке подряды на чистку городских труб чаще других брал вопшинский житель Юхани Тюнни.

Удалось установить, что в 1806–1807 годах при вдовствующей императрице Марии Федоровне из местных крестьян выставлялись ратники, пополнявшие ряды императорского батальона милиции. Здесь же в летнее время 1810–1820-х годов поочерёдно был расквартирован один из эскадронов лейб-гвардии Кирасирского полка.

Любопытный эпизод, связанный с историей деревни, описан в известном труде «Столетие города Гатчины» (1896 г.). Здесь сообщается, что в конце царствования императора Николая I были приняты меры по борьбе «с вредными уклонениями от догматов церкви, обнаруженных в среде простого класса населения гатчинского имения». В начале 1853 года главный смотритель царской вотчины Шибашов проследил, что один из крестьян деревни Вопша принадлежит к преследуемой законом секте скакунов, в которую он успел вовлечь и других односельчан. Он был арестован. Шибашов доложил об этом случае в Дворцовое управление, которое «препроводило арестованного к обер-пастору Эльгену, прося того принять меры к внушению сектанту всего вреда его заблуждений и убеждению его отречься от порока». Однако, это не помогла, сектантов в деревне Вопша становилось всё больше и больше. Об этой истории узнал лично император, повелевший крестьян, заподозренных в сектантстве, по очереди отдавать в рекруты.

Жизнь крестьян, пожары, усыновления детей…

Согласно материалам к «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга», составленной в 1831 году генерал-лейтенантом Ф. Ф. Шубертом, в Большой Вопше насчитывалось 42 крестьянских двора, в Малой Вопше – 8. Количество жителей к 1838 году было следующим: 100 – мужского пола и 110 – женского. Основную часть этих деревень составляли финны-ингерманландцы – савакоты, одна из народностей финского этноса.

В дальнейшем число местных жителей лютеранского вероисповедания значительно увеличилось. По сведениям IХ ревизии, проводившейся в Гатчинском дворцовом имении в 1853 году, в деревне Большая Вопша проживало крестьян мужского пола 88 человек, женского – 118. В Метрических книгах ближайших храмов сороковых-шестидесятых годов ХIХ века упоминаются крестьяне деревни Большая Вопша православного вероисповедания: Трофим Матвеев, Егор Андреев, Алексей Иванов, Иван Петров, Федор Иванов.

В мае 1844 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» было опубликовано объявление о пропаже и розыске одного из местных крестьян: «Гатчинское дворцовое правление объявляет, что Гатчинского имения, деревни Вопши, крестьянин Миккель Музика, из своего селения 4 минувшего апреля отлучился. Приметами же он: росту среднего, лицом бел, волосы русые, борода небольшая, 34 лет, хромает на правую ногу. Почему где оный крестьянин окажется, то предъявить ближайшему полицейскому начальнику».

Из уездной хроники становится известно о пожаре в деревне Большая Вопша, от которого 11 августа 1846 года сгорело четыре крестьянских двора с хозяйственными строениями и скотиной. Пожар был вызван попаданием в один из домов молнии во время сильной грозы.

В шестидесятые годы в деревне случился еще более сильный пожар, в результате которого огонь уничтожил двенадцать дворов, треть всех построек селения. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится «План деревни Вопши Гатчинского приказа, ведомства Красносельской удельной конторы с показанием мест сгоревших домов», составленный землемером Мокеевым. Этот план не имеет точной датировки, но связан именно с этим событием. После пожара количество дворов в деревне резко сократилось и к 1860 году составляло 37 крестьянских домов.

По неизвестным причинам сократилось и число домов в деревне Малая Вопша (в 1860 году – 2 двора). В это время в деревеньке, принадлежавшей отставному полковнику Петру Григорьевичу Демидову, владельцу усадьбы «Сиворицы», числилось 4 крестьянина мужского пола и 9 – женского.

Важной особенностью финских деревень было распространённое среди крестьян усыновление детей из воспитательных домов. Эти дети получали фамилии своих приёмных родителей, когда они подрастали, им старались удачно подобрать спутника или спутницу жизни. Так, в 1850 году «Жених ведомства Гатчинского дворцового правления деревни Вопши крестьянин Алексей Иванов…» 24-х лет вступил в законный брак с воспитанницей Санкт-Петербургского воспитательного дома Агафией Кирилловой, 21-го года. Свидетелями на их бракосочетании в Павловской церкви в Гатчине были местные крестьяне: Трифон Матвеев, Андрей Филиппов, Иван Адамов и Филипп Самойлов.

После отмены крепостного права в 1861 году деревня Большая Вопша с населением 90 душ мужского пола вошла в состав Черницкого сельского общества Гатчинской волости. С этого времени у местных крестьян появляются фамилии: Петровы, Михайловы, Андреевы и другие, которые упоминаются в метрических книгах. Например, в 1867 году у крестьянина деревни Вопша Ивана Петрова и его жены Анны Ильиной родился сын Пётр, который впоследствии стал Петром Ивановичем Петровым. Среди финских жителей наиболее распространёнными здесь становятся фамилии Тюнни, Ласси, Музикка, Лелло, Саволайнен, Пилли, возникшие по деревенским прозвищам.

Андрей Бурлаков

(Продолжение следует)