Как жили русские и финны вместе

Финны называли свою деревню Вопси (Vopsi). Во второй половине ХIХ века в связи с увеличением населения и неудобного расположения к своему лютеранскому приходу с центром в деревне Кобрино, из состава Кобринского прихода Большая Вопша была отнесена к Колпанскому приходу, с центром в близлежащей деревне Малые Колпаны. Состоящая всего из двух дворов деревня Малая Вопша оставалась в составе Кобринской кирхи.

Из отчёта Колпанского лютеранского прихода за 1896 год известно, что в деревне Большая Вопша числилось тогда 227 прихожан. В 1913 году из 53-х существовавших здесь крестьянских дворов более половины были заселены финнами. Почти все из них имели типичные русские имена, некоторые взяли русские фамилии и даже приняли православие. В метрических документах начала ХХ века упоминаются земельные крестьяне деревни Вопша: Александр Николаевич Музикка, Иван Адамович Лелло, Иван Онисимович Тюнни, Михаил Федорович Лелло, Иван Трифонович Химанен, Мария Абрамовна Саволайнен и другие.

Более обособленно жили русские крестьяне, прихожане Суйдинской церкви Воскресения Христова. Сразу же несколько семей в Большой Вопше носили фамилию Петровы. Это были потомки сыновей Ивана Петрова: Михаила (род. в 1856 г.), Ивана (род. в 1858 г.) и Петра (род. в 1867 г.). Более подробно можно проследить родословную Ивана Ивановича Петрова, женатого на местной девице лютеранского вероисповедания Анне Абрамовой; у них было несколько детей. Ещё одной большой деревенской семьей была семья «безземельного крестьянина» Федора Иванова (1832-1899 гг.), у которого также было большое потомство. Ивановы – одна из самых распространённых вопшинских фамилий царского времени, часто встречаемая в старых документах.

Среди известных крестьянских родов была семья Андреевых, представители которой и сейчас проживают в Гатчинском районе. Так, в 1834 году в Вопше появился на свет Егор Андреев, создавший семью и затем некоторый период занимавший пост деревенского старосты. От брака с крестьянкой Марией Ильиной в 1860 году родился сын Иван. В 1872 году овдовевший Егор Андреев вторым браком женился на дочери петербургского мещанина Марии Петровой, 29 лет от роду. Умер Егор Андреев в 1888 году. Его сын Иван Егорович Андреев в начале ХХ века занимался извозом в Гатчине, развозил пассажиров с Балтийского вокзала. Его потомок – Екатерина Александровна Васильева, урождённая Андреева, 1925 года рождения, выпускница довоенной Вопшинской начальной школы и Колпанской неполной средней школы, с послевоенного периода более тридцати лет работала почтальоном в Суйдинском отделении связи, имела много благодарностей, в том числе от Министра связи РСФСР А. В. Черенкова, была ударником коммунистического труда. Я был хорошо знаком с ней.

В метрических документах начала ХХ века чаще других встречаются сведения о вопшинских крестьянах Иване Дмитриевиче Михайлове, Андрее Дмитриевиче Михайлове, Александре Андреевиче Голубеве и других. В 1890-х годах в Вопше поселился петербургский мещанин Иван Степанов, который открыл здесь торговое дело – первую лавку. Еще раньше близ Малой Вопши появились так называемые «Ревельские выселки» – эстонские хутора. Они обозначены на карте окрестностей Гатчины 1885 года.

Тихая, обыденная жизнь этих селений в 1877 году была нарушена разразившийся эпидемией чумы крупного рогатого скота, начался сильный падёж коров, охвативший и соседние деревни. Царскосельская уездная Земская Управа информировала об этом губернское начальство, были приняты карантинные меры, в Гатчинскую волость направились ветеринары. Последствия были неутешительными, поголовье скота пришлось восстанавливать заново.

До самой революции основным занятием крестьян Большой Вопши оставалось сельское хозяйство и особенно молочное животноводство. Старейшая уроженка Гатчины, жительница города Петергофа Лидия Владимировна Данилова, урождённая Тимофеева (1900–1996 гг.), вспоминая о временах своего детства и юности, рассказывала: «Молоко, сметану и творог покупали на базаре у местных чухонцев, особенно славились продукты из деревень Вопша и Парицы, качество было отменное…»

По сведения на 1904 год в деревне имелось 27 лошадей. Крестьянская семья Андреевых держала сразу три лошади. Имеются сведения о существовании в начале ХХ века в деревне «казёнки» – небольшого питейного заведения, содержателем которой был крестьянин Иванов.

В эпоху перемен

После Октября 1917 года единоличный уклад жизни вопшинских крестьян продолжался без особых изменений. Деревня ненадолго стала центром образованного Вопшинского сельского совета, упразднённого в 1922 году. Единственным значительным преобразованием в первые годы советской власти стало открытие в 1929 году в деревне избы-читальни. Где она размещалась, установить не удалось.

Неоднократно это селение меняло свою административную принадлежность: она было в составе Черницкого, Колпинского, Лядского сельсоветов. По материалам переписи населения СССР в 1926 году в деревне Большая Вопша, относящейся к Лядскому сельсовету Троцкой волости Троцкого уезда, проживало 406 человек (в Малой Вопше – 56 человек). Основное население составляли финны и эстонцы.

В 1927 году был образован Черницкий национальный финский сельсовет, и Большая Вопша снова вошла в его границы.

В 1931 году здесь был создан колхоз, получивший название «Большая Вопша». Его организация шла насильственным путём, в деревне была объявлена борьба с кулачеством; для нужд колхоза были конфискованы три избы, множество сельскохозяйственного инвентаря и несколько лошадей. В сводках сельскохозяйственного обзора районной газеты «Красногвардейская правда» вопшинский колхоз числится среди «середняков». Его первым председателем был Иван Тюнни, построивший образцовую колхозную ферму. В 1939 году упоминается председатель Лелло, который превратил колхозный клуб в сарай, поместив в него убранное летом сено, - об этом критически рассказывала наша газета.

В 1939 году после упразднения национальных финских сельсоветов Большая Вопша вошла в состав соседнего Воскресенского сельсовета. Последнее сообщение в районной газете о работе местного колхоза относится к началу июня 1941 года. Хозяйство, достигшее определённых успехов, было выдвинуто для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Делегатом для поездки в столицу колхозники выбрали заведующего фермой И.П. Тюнни. Однако все планы изменились. Началась война…

Война и депортация

Боевые действия и наступления вражеских захватчиков обошли деревню Вопшу стороной. Военные события истории этих мест связаны с печальными страницами депортации сначала эстонского, а затем, осенью 1943 года, всего финского населения деревни в Финляндию. Обратно они смогли вернуться только после 1954 года…

Как рассказывали старожилы окрестных населённых пунктов, многие вопшинские дома долго пустовали, пока сюда не приехали переселенцы из других областей осваивать сельское хозяйство. Сожжённой после отступления немецких захватчиков оказалась деревня Малая Вопша.

Немало местных жителей, призванных на фронт в 1941 году, погибли, защищая Родину. Среди них красноармейцы:

- младший сержант Андреев Андрей Александрович, 1918 года рождения, стрелок;

- рядовой Тюнни Александр Иванович, 1912 года рождения, шофер;

- младший командир Иванов Иван Александрович, 1918 года рождения, стрелок;

- рядовой Тюнни Иван Иванович, 1914 года рождения, сапёр;

- рядовой Андреев Иван Александрович, 1915 года рождения;

- рядовой Тюнни Петр Петрович, 1916 года рождения, пулемётчик,

- рядовой Тюнни Эйно Иванович, 1920 года рождения, стрелок и другие. Все они были уроженцами деревни Большая Вопша.

Новая жизнь послевоенной деревни

В 1945 году в полупустой деревне Вопша было организовано подсобное хозяйство отделения НКВД, в дальнейшем здесь находилось подсобное хозяйство Ленинградского предприятия «Главгазтопстрой», одно из передовых в Гатчинском районе.

«Механизаторы подсобного хозяйства «Главгазтопстроя № 1» в деревне Вопша Воскресенского сельсовета продолжают успешно вести пахоту, – рассказывала «Гатчинская правда» в апреле 1948 года. – Тракторист Василий Чирков уже поднял 15 гектаров весно-пашки. Водитель-тракторист Александр Колесов вспахал 13,6 гектара. Коллектив подсобного хозяйства и его механизаторы обязуются закончить сев всех колосовых культур на площади 138 гектаров к 1 мая. В хозяйстве закончен посев рассады в парниках, овощеводы продолжают сев на утеплённых грядах».

О весенней посевной 1948 года сообщал корреспонденту газеты «Гатчинская правда» директор подсобного хозяйства

А.А. Привалов:

«Ещё к 10 мая был закончен сев зерновых культур на площади 140 гектаров и посеяно 72 гектара однолетних трав. К 20 мая у нас была завершена и посадка картофеля на площади 61,2 гектара. В грунт высажено 4,5 гектара ранней капусты… Зерновые на семенных участках засеяны сортовыми семенами и рядовыми сеялками. На посев использованы лучшие сорта – овёс «Золотой дождь», ячмень «Винер», пшеница «Память Урала».

Соревнуясь между собой, бригады и звенья перевыполняли дневные задания. В звене Е. Мамоховой работницы Е. Иванова, Л. Смирнова, А. Михайлова в день высаживали каждая по 0,39 гектара картофеля вместо 0,25 по норме. Пахари этого звена т.т. Васильев и Тенин запахивали по 0,78 гектара каждый при норме в 0,60. В звене Бабушкиной сажальщицы довели выработку до 0,34 гектара, а пахари т.т. Петров и Ильин закрывали картофель на площади 0,86 гектара каждый. По две нормы выполняла на посадке капусты работница О. Подвезина…»

В подсобном хозяйстве был открыт продуктовый магазин Никольского сельпо и клуб. Значительную помощь работникам сельского хозяйства оказывали опытные специалисты Ленинградской областной сельскохозяйственной станции «Суйда», расположенной в четырёх километрах от деревни Вопша.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует