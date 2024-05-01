В передовом совхозе

Главным производственным направлением было выбрано молочное животноводство и овощеводство. Совхозу был передан 1551 гектар земли, а его директором в 1950 году назначен

А.А. Привалов, бывший главный агроном. Это хозяйство быстро набирало силу и часто фигурировало в сельскохозяйственных сводках Гатчинского района. Чаще других в них звучало имя знатного комбайнёра П.А. Тюнни, перевыполнявшего сезонные задания.

«Большого успеха добился комбайнёр совхоза «Вопша»

П. А. Тюнни, – сообщала газета «Гатчинская правда» в одном из сентябрьских номеров 1951 года. – С начала косовицы он убрал 199 гектаров. Таким образом, сезонное задание – убрать 180 гектаров он уже выполнил.

Встав на вахту мира, тов. Тюнни принял на себя обязательство убирать не менее 12 гектаров хлебов за смену. Это обязательство он тоже перевыполняет. Так, 14 сентября самоходный комбайн тов. Тюнни убрал 15 гектаров хлебов и намолотил более 20 тонн зерна. Этой выработки комбайн достиг как раз в тот день, когда в совхозе проходил сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира».

В 1955 году вопшинские полеводы первыми в районе приступили к посеву кукурузы. Он производился квадратно-гнездовым способом при соблюдении всех требований агротехники. Несколько гектаров были отведены для посадки капусты, основной культурой для выращивания в совхозе оставался картофель.

В газетных заметках того времени часто упоминаются фамилии передовиков: старшего агронома В. Симакова, старшего зоотехника М. Бойцова, тракториста Иванова, бригадира Ефремова, ветеринара А. Крыловой.

Ещё одним новшеством этого хозяйства стала проводившаяся подкормка посевов озимой ржи, клеверов и бобовых культур самолётами авиаотряда гражданского воздушного флота, который базировался тогда на Сиворицком аэродроме в селе Никольском.

В 1960-х годах это хозяйство стало отделением крупного совхоза «Гатчинский», центральная усадьба которого находилась в деревне Большие Колпаны. Здесь лидировал звеньевой, механизатор Иван Быстров, а на полях в значительных количествах кроме картофеля стали выращивало кормовую брюкву.

В 1957–1958 годах для работников отделения были построены пять жилых домов, рассчитанных на 2-4 семьи. Было возведено новое здание конторы, позднее здесь появился двухэтажный многоквартирный кирпичный жилой дом, новое здание магазина. В 1972 году рядом с деревней Вопшей была открыта Гатчинская станция подземного хранения газа областного значения.

Памятный пожар 1970 года

В июле 1970 года в Вопше случился пожар, который наделал тогда много шума.

«Ночная скотница Шамова 28 июня в 23.00 ушла домой. Прошло какое-то время, и над скотным двором поднялось пламя. В коровнике находилось 98 коров, 10 телят-молочников, а в загоне рядом ещё 62 телёнка. Целое стадо! – сообщала в заметке «Чему учит пожар в Вопше» газета «Гатчинская правда». - Те, кто в ту ночь выгоняли скот из пылающего двора, надолго сохранят в памяти все подробности этого пожара. Бригадир животноводства М. Иванова, звеньевой И. Иванов, бригадир-строитель В. Николаев, доярка Э. Нордина, завмаг А. Ниронен, житель деревни Вопши А. Спиридонов, работница детсада А. Калмыкова, рабочий А. Сонин и другие, рискуя жизнью, спасали животных. Над головами жарко горел потолок, искры и пылающие доски падали на людей. Удалось вывести из огня 94 коровы и 62 телёнка.

Пожар сразу принял большие размеры. Когда из Гатчины примчались пожарные машины и явились добровольцы из совхоза, они уже ничего не могли сделать: огонь бушевал во всём скотном дворе.

В чём же причина этого страшного бедствия? Скотный двор в Вопше не был обеспечен первичными средствами пожаротушения. На водонапорной башне отросток для заправки пожарных машин был кем-то ликвидирован… Телефон в конторе отделения находился под замком…»

Были обнаружены и предполагаемые причины пожара: в электрозащите – «жучки». Строгое наказание за халатность и беспечность получили тогда руководители хозяйства.

Лидеры совхозного животноводства

В 1970-е годы животноводческая отрасль отделения «Вопша» совхоза «Гатчинский» была ведущий. Среди местных доярок звание «Мастер животноводства» по праву заслужила одна из передовых работниц Нина Козатенкова.

«В совхоз Нина пришла не так давно, но своим старанием уже завоевала большое уважение со стороны работников фермы, – рассказывала о ней «Гатчинская правда» в августе 1972 года. – Сейчас она занимает первое место среди доярок совхоза «Гатчинский».

Сызмальства привыкла Нина к деревенскому труду. Там, в Новгородской области, где прошло её детство, ещё девчонкой пошла работать, чтобы помочь матери. Отец погиб на войне… Нина пасла скотину, работала свинаркой.

В совхоз «Гатчинский» устроилась вместе с мужем. Он стал работать слесарем, она – в полеводстве. А потом перешла на ферму. Сначала Нине дали группу первотёлок. И хотя трудно было, ни на минуту не сомневалась, что дело пойдёт. Опыта, правда, было маловато, поэтому обращалась к подругам, зоотехникам, читала книги по животноводству… Нина получила от каждой коровы своей группы с начала года по 2860 килограммов молока и заняла первое место по совхозу».

Вместе с ней в отделении «Вопша» хорошо трудились мастер животноводства первого класса Нина Дмитриева, отличные показатели были у Елены Дроздовой. Заботливо оберегали стадо вопшинские пастухи В.М. Кочкин и А.А. Иванов.

Вопшинская школа

Ещё в 1905 году в Царскосельскую уездную Управу поступило ходатайство от крестьян деревни Большая Вопша Гатчинской волости и окрестных селений о желании открыть в деревне учебное заведение. Его открытие состоялось в следующем году в наемном приспособленном помещении, на средства уездного Земства.

Двухклассную школу посещали дети из деревень Большая и Малая Вопша, Лядино, Вакколово, Салузи и Киви-Ярви. Состав учащихся был смешанный: русские и финны. В 1907 году количество учащихся составляло всего 32 человека, среди которых были в основном мальчики. В 1909–1917 годах учителем здесь работал Иван Адамович Музика, выпускник Колпанской учительской семинарии, житель деревни Малые Колпаны.

В 1911 году при заведующем и учителе Александре Тюнни удалось поострить просторное здание для школы с квартирой для учителя, поэтому к 1912 году количество детей возросло до 88. При школе имелся огород и сад. Ставился вопрос об открытии при школе читального зала с библиотекой.

Известно, что после Октябрьской революции это учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения; в 1928 году её заведующим был Павел Моисеевич Ритари.

О довоенной школе вспоминала Екатерина Александровна Васильева, урождённая Андреева, 1925 года рождения, жительница поселка Высокоключевой: «Я училась в Вопшинской начальной школе. Директором была женщина по фамилии Латту из деревни Лядино, с ней работали ещё три учительницы. Детей было много как русских, так и финнов. В пятый класс ходили уже в Колпанскую семилетнюю школу. Школа в Вопше работала и во время войны, детей тогда ходило уже гораздо меньше…»

В послевоенный период директором школы работала Алиса Викентьевна Георгиева (1908–1981 гг.), довоенная учительница начальной школы в селе Воскресенское. Её муж И.В. Георгиев в 1942 году погиб на фронте, сама она вместе с детьми в период вражеской оккупации была угнана фашистами на сельскохозяйственные работы в Латвию. В 1949 году А.В. Георгиева перешла на работу в Кобринскую восьмилетнюю школу.

Весной 1948 года в Вопшинской начальной школе проходили практику выпускники Гатчинского педагогического училища.

«Практика дала нам много пользы, – рассказывала в письме, адресованном редакции газеты «Гатчинская правда», группа будущих педагогов. – На примере Вопшинской школы мы наглядно ознакомились со всеми сторонами школьной воспитательной работы. Мы увидели школу, обеспеченную всеми необходимыми наглядными пособиями, правильно проводящую повседневную работу с детьми. Заведующая школой Алиса Викентьевна Георгиева хорошо руководит коллективом. Сама она является прекрасным добросовестным учителем. Знания её учеников прочные, глубокие. Нас, практикантов, приняли очень хорошо».

Другое сообщение в газете за этот год сообщало читателям о вопшинских школьниках, собиравших золу для подсобного хозяйства «Главгазтопстроя №1». Всего удалось собрать 2408 килограммов этого ценного удобрения. Пионер Сёма Васильев собрал 180 килограммов, Эльфрида Ревякина – 126, Лида Кузнецова – 105, Нелли Бирюкова – 98.

В 1940-50-е годы учителем здесь работала Августа Алексеевна Тайкова. В 1957 году после окончания Гатчинского педагогического училища сюда пришла работать Евгения Ивановна Богданова, с 1963 года ставшая заведующей школой. В 1970-е годы школа была закрыта.

Сегодня Вопша – типично дачная деревня, входящая в состав Большеколпанского сельского поселения. Здесь расположено одно из отделений АО «Гатчинское».

Андрей Бурлаков