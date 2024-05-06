Боевые герои самой мирной профессии

«1 сентября 1941 года. В прежние годы этот день был началом учебного года. Я должен был сесть за парту в 9 классе. Но война все изменила: в классах спят партизаны, а учащиеся роют противотанковые рвы. Начнутся ли занятия 10-го? Не думаю, слишком близок фронт. А учиться хочется!», – писал в своём дневнике ленинградский школьник Игорь Малахов.

Но занятия, хотя и с опозданием, начались. Начались они и в следующем 1942 году, несмотря на то, что детей в блокадном городе оставалось всё меньше, а многие школы были разбомблены или закрыты. Ученики 208-й школы Куйбышевского района, например, встретили новый учебный год «в большой и уютной квартире жилого дома на набережной Мойки. Комнаты-классы тщательно прибраны, вымыты… всё это сделано руками самих учителей и школьников», – сообщалось в номере «Учительской газеты» от 3 сентября 1942 года, представленном на портале Президентской библиотеки.

Жилые дома, подвалы, бомбоубежища, катакомбы, землянки – где только не размещались школы во время Великой Отечественной войны. При первой возможности, как писал тот же номер «Учительской газеты», «в освобождённых от фашистских оккупантов советских районах учителя и школьники своими руками заделывали бреши в стенах школы, пробитых снарядами. Они вычищали классы, превращённые немецкими солдатами в конюшни, любовно собирали и склеивали книги, разорванные и растоптанные гитлеровскими варварами. Но вот пришёл срок – и в классах снова торжественная тишина; учитель ведёт урок, рассказывая детям о родине, её необъятных просторах и богатствах, о героической борьбе народа против ненавистных фашистских захватчиков…» Военная тема присутствовала во всех школьных уроках. Дети писали сочинения на тему «Чем я помог фронту?», решали задачи, подсчитывая количество танков и самолётов, изучали физику на примерах работы двигателей военной техники.

27 августа 1942 года в «Учительской газете» было опубликовано письмо на фронт бойцам-односельчанам от педагогов Федякинской школы Рязанской области. Письмо заканчивалось такими словами: «Остановите врага! Очистите от него нашу землю. А о семьях своих знайте: всем поможем, чем нужно, вашим матерям, жёнам и сёстрам, воспитаем, как того требует родина, ваших детей». Уже со следующего номера «Учительская газета» начинает вести рубрику о «почине федякинцев в действии». «Не оставим детей без присмотра, поможем семьям фронтовиков. Согреем сирот заботой!» – призывает газета.

На антифашистском митинге учителей, который состоялся 11 октября 1942 года в Колонном зале Дома союзов, учительница 105-й ленинградской школы Валентина Фёдоровна Любова рассказывала: «У детей гибли родители. Но ни один ребёнок не почувствовал себя сиротой. Педагоги совершали подворные обходы, направляли осиротевших ребят в детские учреждения, на своих руках доставляли ослабевших малышей в больницы. Я помню, как два мальчика, двое братишек 1-го и 2-го классов, рано утром пришли в школу и заявили мне: „Сегодня разбомбили наш дом. Мама погибла под развалинами, папа – на фронте. Не отправляйте нас из школы, будьте нашей мамой“. Мы организовывали детские дома, шили детям бельё и тёплое платье, мыли их, готовили им пищу…»

Учителя не только учили детей и спасали сирот, но и боролись с врагом на временно оккупированных территориях. Часто – ценой своей жизни. Из номера «Учительской газеты», вышедшего 11 октября 1941 года, страна узнала о подвиге учительницы Нины Ивановны Криворучко, взорвавшей избу, в которой разместились офицеры фашистской армии. 21 января 1942 года «Учительская газета» рассказала об учительнице Варваре Филипповне Ляшковой, приютившей у себя 33 раненых красноармейцев во время оккупации немцами города Елецка. Уже в следующем номере газеты сообщалось о награждении учительницы-героини орденом Красной Звезды.

Вчерашние школьники, ушедшие на фронт, отправляли письма не только своим родным и возлюбленным, но и учителям. «Вы, наверное, меня давно уже позабыли: таких как я, вы воспитали сотни, а может быть, тысячи. Но я вас забыть не могу», – писал с фронта выпускник Средне-Ахтубинской школы В. Григорьев своему бывшему учителю Андрею Сергеевичу Балдину. «Но я вас забыть не могу»… Это признание шлет дважды орденоносец, получивший несколько ранений, переживший страшную весть о гибели его родителей от рук фашистских палачей…» Письма к учителям, подобные этому, печатались в «Учительской газете» нередко. В военные годы издание стало связным между фронтом и школой.

В январе 1942 года учителя 13-й школы г. Куйбышева выступили с почином построить танковую колонну «Народный учитель». Это предложение было сразу же поддержано газетой. «Пусть в рядах советских танков, беспощадно разящих врага, будут и наши танки, построенные на средства советских педагогов… Учителя и учительницы! Нашу танковую колонну „Народный учитель“ должны строить все школы, все педагоги! Подхватывайте почин куйбышевцев!» –призывала «Учительская газета» 11 февраля 1942 года.

Уже 22 июля 1942 года состоялась передача танковой колонны бойцам Красной армии. Этому событию была посвящена вся первая полоса «Учительской газеты» от 23 июля. «На зелёной поляне выстроился грозный отряд танков. „Смерть немецким оккупантам!“ – начертано на машинах. „Смерть немецким оккупантам!“ – говорили глаза людей, уходящих на фронт… Все тесно окружили командира танка Ивана Выборнова. Да, он педагог. Он заведовал начальной школой в селе Владимировка Сталинградской области. А теперь поведёт танк в бой против немецких захватчиков. И танк построен на средства учителей и командир танка – учитель… „Люблю я эту работу… Ребят люблю, – тихо говорит Иван Выборнов. – Ничего, после войны снова буду их учить… а сейчас, сейчас пойдем немцев проучивать!»“ – писал автор репортажа «Танки уходят на фронт». Мечта танкиста, бывшего учителя, вернуться в школу после войны не сбылась. В одном из жестоких боёв Иван Выборнов погиб. Об этом в редакцию с фронта написал старший политрук М. Кочур, письмо которого открывает номер «Учительской газеты» от 10 сентября 1942 года.

«Мы, педагоги, были людьми мирного труда, представителями одной из самых мирных и гуманистических профессий», – так начиналась речь учителя-фронтовика, старшего лейтенанта Баскакова на Антифашистском митинге учителей, опубликованная в «Учительской газете» от 13 октября 1942 года. «Многие из нас имели самое отдаленное представление о суровом ремесле и обязанностях воина, о законах войны. На полях сражений мы прошли новую боевую школу. Мы познали истину, которая должна стать достоянием всех передовых свободолюбивых людей. Только тот гуманист стоит чего-нибудь в наши дни, кто умеет с оружием в руках защищать свои идеи, свою свободу».

Тысячи учителей, сменив указку на автомат, классы – на окопы, сражались на фронте. Практически в каждом номере «Учительской газеты» рассказывалось о примерах мужества и отваги, проявленных советскими педагогами. «Рождение героя» – так назывался очерк об «учителе грамоты» Валентине Петровиче, напечатанный в первом номере «Учительской газеты» за 1942 год. «Валентин Петрович и война, – писал журналист, – это были два полюса, два трудно совместимых понятия». Он был тихий, застенчивый человек. Дети вместе с учителем выращивали цветы, лекарственные растения, и Валентин Петрович рассказывал, что хочет вывести новый удивительный сорт – «цветок жизни», который сможет остановить кровь, вылечить раны… После первых боёв Валентина Петровича во фронтовой газете появилась заметка о подвиге бесстрашного красноармейца Петрова, который подкрался к немецкому блиндажу «решительными выстрелами снял двух часовых, а выбежавших из блиндажа немцев забросал гранатами», истребив 65 фашистов. Бесстрашным красноармейцем-героем был Валентин Петрович. Скромный, застенчивый учитель, любитель цветов и сказок.

Узнать больше о подвигах учителей на фронте, оккупированных территориях и в тылу во время Великой Отечественной войны можно благодаря оцифрованным и представленным на портале Президентской библиотеки в свободном доступе номерам «Учительской газеты» за 1941–1945 годы. Президентская библиотека и «Учительская газета» развивают свое сотрудничество на основе соглашения, которое было заключёно в июне 2023 года.