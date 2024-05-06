Пал травы – лесной пожар
Сравнительно снежные зимы и раннее продолжительное тепло делают своё дело. При сохранении такой погоды сухая прошлогодняя трава горит как порох, а огонь распространяется, сжигая на пути всё живое. Для возникновения пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички или не затушенного окурка. Но чаще всего причиной весеннего пожара бывает умышленный поджог.
Весенние палы травы являются основной причиной возникновения лесных пожаров и одним из главных источников дыма, что существенно увеличивает уровень загрязнения атмосферного воздуха в нашем густонаселённом регионе.
Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач.
Недопущение палов травы и гибели лесов от пожаров является одной из важнейших задач, в связи с этим сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района была проведена профилактическая работа с населением частного жилого сектора г. Коммунар, в ходе которой разъяснены несколько правил, которые помогут не допустить возникновение ландшафтных пожаров, а именно:
· Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;
· Никогда не разводите костёр в сухом лесу. Убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе одного метра;
· Хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; если сохранились, то залейте ещё раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или пар;
· Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
· Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.
Если вы заметили пожар — не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При невозможности потушить пожар своими силами — отойдите в безопасное место и срочно вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного — 112.
Только общими усилиями возможно остановить распространение огня и не допустить трагичных последствий.