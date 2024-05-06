Пал травы – лесной пожар

Весенние палы травы являются основной причиной возникновения лесных пожаров и одним из главных источников дыма, что существенно увеличивает уровень загрязнения атмосферного воздуха в нашем густонаселённом регионе.

Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач.

Недопущение палов травы и гибели лесов от пожаров является одной из важнейших задач, в связи с этим сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района была проведена профилактическая работа с населением частного жилого сектора г. Коммунар, в ходе которой разъяснены несколько правил, которые помогут не допустить возникновение ландшафтных пожаров, а именно:

· Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;

· Никогда не разводите костёр в сухом лесу. Убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе одного метра;

· Хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; если сохранились, то залейте ещё раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или пар;

· Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;

· Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Если вы заметили пожар — не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При невозможности потушить пожар своими силами — отойдите в безопасное место и срочно вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного — 112.

Только общими усилиями возможно остановить распространение огня и не допустить трагичных последствий.