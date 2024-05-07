Гатчинцы на слёте «Послы Победы 2024»

Торжественное открытие слета «Послы Победы 2024» состоялось 6 мая в Общественной палате России. Чтобы стать участниками этого знаменательного события, все ребята прошли отбор и теперь готовы стать волонтерами Парада Победы. Это большая ответственность и большая награда. Ведь за ними - тысячи добрых дел: забота о ветеранах, благоустройство памятников, историческое просвещение детей молодежи.

Участников слета приветствовала депутат Государственной думы России Ольга Занко и другие известные, уважаемые люди. Среди них - удивительной силы женщина, Ирина Георгиевна Булина. Она - блокадница, война застала ее в Колпино в возрасте восьми лет. Была эвакуирована по Дороге Жизни. Свои воспоминания сохранила в книге «Блокадная зима моего детства», иллюстрации к которой также нарисовала сама. Ирина Георгиевна является автором более 150 научных публикаций и более 20 изобретений.

- День Победы уже второй раз буду встречать на Красной площади. В этом году помогать в организации главного парада страны буду вместе с командой «Послов Победы». Уверен, что все вместе мы сможем создать в этот день особое праздничное настроение! – сказал волонтер из Гатчины Михаил Кузьмин.

Программа слета расписана поминутно. Ребята уже прошли обучение и инструктаж, приняли участие в нескольких патриотических акциях, побывали на репетиции Парада Победы и на большом праздничном концерте.

Татьяна Можаева