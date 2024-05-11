Почему змея кусает?

От страха – к восхищению

С детства любая змея вызывала у меня панический страх. Не важно, ядовитая она или нет. От этого чувства мне удалось избавиться только тогда, когда я начал снимать документальные фильмы про животных и волей-неволей стал наблюдать за их жизнью в природе. Теперь, спустя годы, я поражаюсь красоте, грациозности – если хотите, даже обаянию этих пресмыкающихся. А самое главное: я увидел, что змеи нашего региона совершенно не агрессивны! Они никогда не нападают первыми, но при этом могут постоять за себя.

В Ленинградской области обитает два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Из них ядовитой является только гадюка. Иногда появляется информация, что у нас якобы видели ещё и медянку обыкновенную. Но когда я прошу очевидцев поделиться фотографиями такой встречи, то оказывается, что человек заметил гадюку, окрасом напоминающую медянку – светло-серой или тёмно-бурой расцветки. В наших краях медянке было бы слишком холодно. Самая северная граница обитания этой змеи – юг Псковской области, да и там она встречается крайне редко.

Для справки: медянка – неядовитая змея, относится к семейству ужовых. Иногда можно услышать об этой змее небылицы – что она якобы ядовита, а её ядовитые зубы находятся глубоко в пасти и могут отравить человека, если медянке засунуть палец глубоко в рот. Действительно, у этой змеи необычное строение пасти: зубы в глубине крупнее тех, что располагаются ближе к концу морды. По-видимому, это и породило миф о её опасности. На самом же деле медянка безопасна для человека и не ядовита.

Змеи Ленобласти

Итак, вернёмся к змеям Ленинградской области. Одна их них – уж обыкновенный – довольно крупная неядовитая змея. Для нас это редкий вид, занесённый в Красную книгу региона. Внешне ужа легко отличить по ярко выраженным жёлтым отметинам на голове (иногда они бывают белыми или оранжевыми). Интересно, что уж - двухцветный: со спины он может быть оливкового или угольно-чёрного цвета, а животик у него всегда светло-серый.

В длину уж может достигать более метра – до такого размера вырастают только самки, они заметно крупнее самцов. От гадюки уж отличается не только светлыми пятнами на голове, но и круглыми зрачками. У гадюки зрачок вертикальный.

Живут ужи около воды, ведь основная их пища – рыба и земноводные. Хотя эти змеи не брезгуют мышевидными грызунами, птенцами, и теми же гадюками. В свою очередь, сами ужи являются пищей для хищных птиц: сов, аистов, а также для ежей, лисиц, барсуков и даже кабанов. Прожить в дикой природе эти змеи могут до 20 лет.

Ужи очень шустрые, прекрасно плавают и ныряют. Снять их на видео не так-то просто. На одной из съёмок на берегу Вуоксы я долго не мог подойти близко к ужам. Завидев меня, они моментально уползали под огромные ледниковые валуны. Вдруг я услышал крики рыбаков... и не поверил своим глазам! Огромный уж тащил только что пойманную одним из мужчин плотву. Змея ловко умыкнула её из садка и пыталась скрыться с добычей. Рыба в пасти мешала ужу быстро ползти – это и позволило мне поснимать речного охотника.

Часто, не успев скрыться от опасности, уж может притвориться мёртвым. Сворачивается в кольцо, ложится на спину – и открывает пасть, из которой буквально вываливается язык. Полное ощущение, что змея умерла! Есть у них и ещё один способ защиты: если змею берут в руки, она может испражниться. Запах выделяемой при этом жидкости, скажу я вам, не для слабонервных. Напоминает смесь тухлой рыбы с чесноком. Будете долго потом отмывать свои руки, а уж если попадёт на одежду, то отстирать её будет практически невозможно. Отдельные особи могут даже укусить человека, так что лучше не брать их в руки. Хотя змея и не ядовитая, но через укус можно получить заражение крови.

Уж — единственная змея Центральной Европы, которая откладывает яйца. Своё потомство самка не высиживает. Для созревания яиц она откладывает их в компост или в кучу гниющих листьев. Сделав кладку, змея оставляет потомство на произвол судьбы.

А вот другая наша змея – гадюка обыкновенная – является яйцеживородящей. Яйца этих змей развиваются в утробе самки. Когда змеёныш полностью сформировался, мягкая оболочка яйца, словно воздушный шарик, лопается внутри организма гадюки – и новорождённый выползает из тела своей мамы. Размножается самка один раз в два года, а иногда и реже. На свет каждый раз появляется до десяти детёнышей.

Новорождённый гадюшонок уже ядовит. Поэтому и маленькую гадюку не стоит брать в руки, не говоря уже о взрослых. Гадюка не агрессивная змея — нападает она чаще всего, если человек неожиданно к ней приблизился или зачем-то взял её в руки.

Что делать, если укусила гадюка

Меня не перестаёт умилять первый и основной совет, который можно встретить даже в научных буклетах на случай укуса гадюки: «Срочно обратитесь к врачу!» Подобные «эксперты», по-видимому, нечасто бывают на природе и не догадываются, что врач порой находится в десятках километров от леса!!!

В случае если вас укусила гадюка, необходимо в течение первой минуты высосать яд. Таким образом вы можете убрать до половины яда и тем самым резко снизить его воздействие на организм. А в случае с ребёнком – можете спасти ему жизнь! Если с собой есть противоаллергические лекарства, – принимаем их, обильно пьём и спокойно выходим в населённый пункт, чтобы обратиться к врачу.

Ни в коем случае при укусе нельзя накладывать жгут. Гадюка впрыскивает маленькую дозу яда, но если вы наложите жгут, то и небольшого количества может быть достаточно, чтобы разрушить ткани кисти или пальца - при наихудшем раскладе есть вероятность лишиться части тела. Нельзя прижигать место укуса: это абсолютно бесполезно, ведь, используя зубы, змея впрыскивает яд глубоко под кожу. Те, кто решил прижечь место змеиного укуса, как правило, в дальнейшем лечатся не от попадания в организм яда, а от последствий ожога, который сами себе нанесли.

Лучший же совет – не доводить дело до укуса, знать особенности повадок пресмыкающихся. Обычно при встрече с человеком гадюка пытается уползти или сворачивается в кольцо и начинает громко предупреждающе шипеть. Мы не представляем для неё интереса, ведь питается она мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами.

Особенно внимательны должны быть любители ходить в лес по грибы да ягоды. Как и все змеи, гадюки лишены слуха, но чутко воспринимают колебания почвы. Бывают случаи, когда змея может затаиться – в надежде, что вы её не заметите. Поэтому, перед тем как собирать ягоды, сначала внимательно осмотрите участок болота или леса. Для надёжности лучше поводить по траве палкой. Гадюка или уползёт, или примет оборонительную позу: свернётся в кольцо и громко предупреждающе зашипит. Только если вы появились неожиданно или спровоцировали змею, она может попытаться нанести оборонительный укус.

Будьте внимательны и осторожны! Пожалуйста, не приставайте к гадюкам! Змеи нашего региона не агрессивны и первыми не нападают.

Павел Глазков

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