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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Питкелево,

д. Ронилово.

 

15.05.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой,

д. Меньково,

д. Старое Колено.

 

15.05.2024 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы,

гп. Тайцы, зона Восточный, ул. Санаторская,

д. Большие Тайцы.

 

15.05.2024 с 09:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Антелево.

 

15.05.2024 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

п. Володарский, Водопровод, тер. Промышленная зона «Орловские ключи».

 

15.05.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Луйсковицы,

д. Таровицы,

д. Малые Борницы,

д. Дубицы.

 

15.05.2024 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря,

зона Кямяря дачи,

д. Малая Оровка. 