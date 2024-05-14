Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Питкелево,
д. Ронилово.
15.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой,
д. Меньково,
д. Старое Колено.
15.05.2024 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
гп. Тайцы,
гп. Тайцы, зона Восточный, ул. Санаторская,
д. Большие Тайцы.
15.05.2024 с 09:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Антелево.
15.05.2024 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
п. Володарский, Водопровод, тер. Промышленная зона «Орловские ключи».
15.05.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Луйсковицы,
д. Таровицы,
д. Малые Борницы,
д. Дубицы.
15.05.2024 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря,
зона Кямяря дачи,
д. Малая Оровка.
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