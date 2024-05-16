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Музей боевой славы Пудостьской школы – лучший в регионе

В Ленинградской области наградили победителей областного смотра-конкурса школьных музеев.

Рубрики:  Образование

Победителем в номинации «Военно-патриотические музеи» стал школьный музей боевой славы Пудостьской школы Гатчинского района.

В номинации «Комплексно-краеведческие музеи» лучшим стал историко-краеведческий музей «Родные просторы» Пустомержской школы Кингисеппского района.

Победителем в номинации «Этнографо-краеведческие музеи» выбрали историко-краеведческий музей Каменногорского центра образования Выборгского района.

Лучшим в номинации «Музей образовательной организации» признали историко-краеведческий музей Лаголовской школы Ломоносовского района.

Руководители и активисты школьных музеев получили дипломы и ценные награды на развитие инфраструктуры музеев.


По информации Комитета образования Ленинградской области