Музей боевой славы Пудостьской школы – лучший в регионе
В Ленинградской области наградили победителей областного смотра-конкурса школьных музеев.
Рубрики: Образование
Победителем в номинации «Военно-патриотические музеи» стал школьный музей боевой славы Пудостьской школы Гатчинского района.
В номинации «Комплексно-краеведческие музеи» лучшим стал историко-краеведческий музей «Родные просторы» Пустомержской школы Кингисеппского района.
Победителем в номинации «Этнографо-краеведческие музеи» выбрали историко-краеведческий музей Каменногорского центра образования Выборгского района.
Лучшим в номинации «Музей образовательной организации» признали историко-краеведческий музей Лаголовской школы Ломоносовского района.
Руководители и активисты школьных музеев получили дипломы и ценные награды на развитие инфраструктуры музеев.
По информации Комитета образования Ленинградской области
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