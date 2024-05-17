Ленобласть поддержит участников промышленных кластеров

«Кластерный формат позволяет создавать кооперационные цепочки, что очень важно для полного цикла производства в регионе. Мы рассчитываем, что такой подход приведёт к обеспечению стабильного спроса на продукцию региональных производителей, что в свою очередь делает возможным дальнейшее их развитие», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В Ленинградской области началась активная работа по формированию промышленного кластера для производства импортозамещающей продукции, около 100 предприятий региона уже получили консультацию о возможной поддержке государства.

В 2023 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был запущен новый режим работы промышленных кластеров, предусматривающий широкую линейку льгот и преференций.

Стать участником кластера может любая организация, которая производит промышленную продукцию или оказывает услуги производственного характера.