Жизни последний приказ

Владимир Полевой не был похож на богатыря из русской сказки: невысокого роста, но крепкий и очень подвижный. И позывной ему боевые товарищи дали соответствующий — Малыш. Но настал час, и Малыш встал, вырос до небес и пошел защищать свою Родину. Он шёл и на своём пути, как водится у русских богатырей, поддерживал слабых, спасал обиженных, вытаскивал с поля боя раненых братьев по оружию.

Владимир героически погиб в зоне военной спецоперации в июне 2023 года. Ему было 33 года — возраст Христа, с именем которого и сейчас сражается наше русское воинство.

Мама отважного гатчинца, Елена Полевая, рассказала, каким был ее герой. Этот разговор был очень непростым: смерть ребенка - большое горе, с которым может справиться не каждая мать. И мы очень благодарны Елене Николаевне за эту возможность.

Мечтал стать военным с самого детства

Елена Николаевна как гостеприимная хозяйка разливает по чашкам чай, но за полтора часа разговора к нему никто так и не прикасается. Поначалу говорит почти бодро и уверенно, но слезы прорываются каждый раз, как только она касается самого больного и сокровенного.

Володя родился в 1990 году в Новосибирске. Когда ему было тринадцать лет, семья переехала в Санкт-Петербург.

- Володя всегда хотел помогать, спасать кого-то, - рассказывает Елена Николаевна. - Ещё когда учился в школе, начал ходить в Школу МЧС. Ему очень нравилось там: с ребятами постоянно занимались, вывозили на мероприятия. В Школе МЧС Володя был командиром отделения юных спасателей. Его очень привлекала тема войны. Он много читал про Великую Отечественную войну, отлично знал военную историю Россию. Любимые предметы в школе — история, русский язык и литература. Он мечтал о военной службе. Мы думали о кадетском училище, но он не прошел туда по медицинским показаниям.

Окончив школу, Володя Полевой ушел в армию, служил во Владивостоке. Часто звонил маме, говорил, что хочет остаться на контракт.

- Он говорил мне, что чувствует: это — его, - вспоминает мама. - Я плакала, говорила ему: «Сынок, ты у меня один. Мне плохо без тебя будет». Он вернулся из армии, а через год снова заговорил о контрактной службе.

Жизнь до...

Пока Володя служил, семья приобрела участок в Вырицком поселении Гатчинского района. Начали строиться и вскоре зажили в своем собственном доме. По возвращении Володя получил права на трактор и стал работать трактористом.

- Мне кажется, в Вырице нет человека, который бы не знал Володю, - говорит Елена Николаевна. - Он никогда не сидел без дела. С самого начала работал в Вырицком центре благоустройства. На работе ему говорили: иди учись, получай высшее образование, будем продвигать тебя на руководящие должности... У Володи уже была своя семья, и он старался нормально ее обеспечивать - одно время занимался предпринимательством, подрабатывал таксистом. Был членом партии «Единая Россия», даже баллотировался в депутаты Вырицкого совета депутатов. Был донором, постоянно сдавал кровь.

Его любили все — за доброту, веселый нрав, ответственность, безотказность. Если руководство говорило «надо», Володя вставал и шел делать то, что «надо». И видимо, когда началась специальная военная операция, он снова услышал это важное для него слово — надо.

- Еще в феврале 2022 года он говорил, что хочет пойти воевать, - вспоминает мама. - Мы тогда много об этом рассуждали. Он очень переживал, говорил: если не я, то кто... Я отговаривала его, он отвечал: «Мама, как я могу не пойти туда — там люди мирные гибнут, дети... У меня родится ребенок, не дай бог, нацисты к нам придут...»

Владимир Полевой ушёл на СВО осенью 2022 года, в начале мобилизации.

«Я вернусь, мама»

Елена Николаевна до мельчайших подробностей пытается восстановить картину того, что произошло с Володей — как он воевал, как жил на фронте, как погиб... По кусочкам, по крошечным пазлам собирает всё это, опираясь на рассказы его сослуживцев, разговоры по телефону, редкие видео, свои собственные мысли и прозрения.

- Володя приходил в отпуск на 9 мая 2023 года, - рассказывает она. - Вернулся наполовину седой, у него даже брови стали седые, хотя ему 32 года всего... Конечно, я пыталась его расспрашивать, он отвечал: «Мам, что рассказывать... Хорошо там всё». Говорю ему: «Сынок, там не может быть всё хорошо... Там — война». Снова отговаривала его возвращаться туда. Он говорил: «Мама, ты не представляешь, сколько там невинных людей гибнет, сколько детей... Это очень больно, я не хочу, чтобы к нам пришли...» Уходя обратно на фронт, Володя сказал: «Мам, я же тебе обещал: я вернусь... Ты же знаешь, я по жизни везучий, я проверить хочу свою везучесть. Я тебе обещаю: со мной ничего не случится...»

Кременской лес

Последние месяцы своего воинского служения Владимир Полевой провел в одной из самых горячих точек СВО — под городом Кременная, в знаменитом Кременском лесу, огромном лесном массиве, когда-то бывшем национальном природном парке. О том, как проходила его служба, мама узнала позже — по рассказам его боевых товарищей. Они говорили, что Малыш никогда не мог пройти мимо чужой боли, вынося с поля боя раненых и погибших товарищей.

- Сколько раз ему говорили, когда кто-то по рации кричал, просил о помощи: «Малыш, не беги, не надо!» А он — бежит, - говорит Елена Николаевна. - Ему всех спасать надо было, абсолютно всех… Как-то раз наших бойцов погрузили в КАМАЗ, и начался обстрел. Парень, который был с ним тогда, рассказывал: «Мы выскочили, а Малыша нет, и водителя нет, Башкира. Думали - убили. Дым рассеялся, смотрим, Малыш несёт раненого Башкира. Оттащил его от машины, перетянул жгутом, чтобы кровь остановить, и тащит на себе. Водитель кричит: «Вовка, брось меня!», а Володя ему: «Не брошу, лучше вместе погибнем...» Башкир хоть и потерял много крови тогда, но выжил — его эвакуировали...

Последний разговор

- И был хороший день... - вспоминает Елена Николаевна. - 6 июня мы с Володей поговорили, он сказал: «Все хорошо, мам». Я спросила его: «Когда ты в следующий раз позвонишь?» Сказал: «Тут в лесу связь плохая, как будет, обязательно позвоню». И всё...

Владимир Полевой был смертельно ранен 8 июня 2023 года в результате прилета снаряда.

- В тот день, когда Володя погиб, я чувствовала: что-то не так, - говорит мама. - Пыталась дозвониться - ему, его другу Глухарю. Ничего не получалось. Вечером легла спать, но не спалось. А потом, 10 июня, узнала о его смерти...

Потом ей рассказывали: снаряд упал и разорвался рядом с Володей и его боевым товарищем. Борода погиб сразу, Володя был ранен.

Его товарищи до последнего надеялись, что помощь подоспеет, и Володю спасут. Но медики не смогли пробиться к раненому под обстрелом.

Рассказывает заместитель командира взвода, друг Малыша (позывной «Глухарь»): «Я сразу же бросился к Малышу. Рана у него была страшная: иссечено все тело, только голова оставалась целой. Он не плакал от боли. Попросил повернуть его на бок... Я верил, что он выкарабкается — даже с такими страшными ранами выкарабкивались...»

Владимир Полевой был в сознании еще целый час. Умирал тяжело, умирал достойно: все терпел, все видел и все понимал, даже говорить мог. Бойцы передали маме его слова: «Я рад, что побывал на войне. Я этого сам хотел. Я рад, что с вами познакомился. Если кого-то обидел, вы меня простите». Последние слова Володи были: «Скажите маме: я ее очень сильно люблю. Я обещал вернуться, но не смог... Я знаю, что ей будет без меня сложно».

Чтобы помнили...

Володю похоронили на Вырицком кладбище. 9 ноября 2023 года в поселке Вырица, у здания Вырицкого центра благоустройства на Андреевской улице, где он работал, была открыта мемориальная доска - гвардии рядовому Владимиру Полевому, героически погибшему при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Ещё во время службы Володя получил медаль «За боевые отличия». Два ордена были вручены его матери Елене Полевой во время церемонии открытия мемориальной доски — посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Владимир Павлович Полевой награжден орденом Мужества. Ещё одну высокую награду - орден «Генерал армии Маргелов» - привезли ребята с Донбасса: за мужество и героизм при выполнении боевого долга на территории Украины в ходе СВО. Этот почетный знак десантных войск учрежден приказом председателя региональной общественной организации «Союз десантников».

Как говорит Елена Полевая, выписаны ордера ещё на две награды — на медаль «За отвагу» и медаль Жукова. Она надеется, что в скором времени ей передадут и эти почетные знаки.

По словам матери героя, все эти месяцы и дни с ней рядом находились неравнодушные люди, в числе которых сотрудники администрации Вырицкого поселения, Гатчинского района и депутаты.

Елена Николаевна мечтает, чтобы память о Володе сохранилась навечно в сердцах людей. Мама Володи приходит в школу и рассказывает детям о том, каким был её сын. Скоро в Вырице появится и улица имени Владимира Полевого. Но жизнь Володи, его подвиг уже вдохновляют ныне живущих. О нём сочиняют песни его ровесники, которые даже не знали его при жизни. Одну из них написал вырицкий музыкант Сергей Ларионов (группа «ИЛИON»).

«Ты видел войны ужасные вещи,

Как смерть отбирала жизни солдат,

Ты был тракторист, что в бой рукопашный

Бесстрашно в атаку ведёт свой отряд...

...И твоё сердце всё уже знает -

Что ты исполнил последний приказ...»

Вырица гордится своим героем. И мы уверены, светлая память о нём останется в сердце каждого, кто знал его.

Жить, жить...

Сейчас Елена Полевая учится жить заново. Пока что ей кажется, что это невозможно. И о Володе она часто говорит в настоящем времени, а не в прошедшем.

- Особенно тяжело бывает по вечерам, - признаётся она. - Со дня смерти Володи прошло уже десять месяцев, но у меня нет понимания, что его уже нет. Я продолжаю его ждать. Психологи говорят: надо принять, что его нет. Но я не могу... Мне очень его не хватает. Он был очень хорошим сыном - не маменькиным сынком, нет! Он так же дрался с ребятами, как и все мальчишки, так же влюблялся, как и все. Но он очень дорожил семьёй, дружил с отчимом, работал вместе с ним. Очень берег меня, запрещал работать после тяжёлой операции, говорил, что поможет, что у меня будет всё, что нужно... Мы были с Володей близкими друзьями. Не было дня в мирной жизни, чтобы мы не созвонились, не поговорили...

Елена Николаевна старается жить — жить во имя памяти своего сына. Она продолжает поддерживать отношения с другими мамами и женами военнослужащих, постоянно с ними на связи. Одними из самых близких ее друзей стали замкомвзвода Глухарь и его жена. Когда Глухарь был в отпуске, они навещали Елену Николаевну всей семьёй.

Владимир Полевой в мирной жизни был прирождённым спасателем. Когда настали лихие времена, он стал настоящим воином. На самом деле он был настоящим во всём. К сожалению, это истинное человеческое величие часто проявляется именно на поле боя.

Всегда трудно найти слова для матерей и жён, которые потеряли своих любимых мужчин на войне. Наверное, таких слов нет вообще. Остаётся одна лишь возможность сказать им: держитесь! Низкий вам поклон, матери и жёны героев. Спасибо вам за тех, кто защищал и продолжает защищать нас. Только живите — за них, так рано ушедших, живите ради их памяти! Живите!

Юлия Лысанюк