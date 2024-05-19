Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая

Никогда на Руси не переводились богатыри — так уж устроен наш народ, так уж устроена наша многострадальная земля, породившая его. Как только приближается гроза, встают, отрываются от своих обыденных дел мужчины. Встают и идут туда, где тяжелее всего, идут туда, где решается судьба России...