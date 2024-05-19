Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Порожек,
д. Савкино.
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново.
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Таровицы.
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона.
20.05.2024 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.10,13,15,17,19.
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
20.05.2024 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
СНТ «Строганово»,
СНТ «Факел»,
СНТ «Горизонт»,
СНТ «Лесное».
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