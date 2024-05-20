Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая

«Экоактивисты городов и сел – объединяйтесь!» - как это можно сделать, показала команда «РазДельный Сбор Гатчина», с размахом отметив 10-летие своей организации. Экологический праздник развернулся на всей пешеходной части улицы Соборной. Море позитива захватило всех участников мастер-классов, выставок и конкурсов и просто прохожих, которых это яркое действо не могло оставить равнодушным.