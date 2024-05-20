Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
21.05.2024 с 11:00 до 18:00
Таицкое гп
д. Малая Ивановка
д. Большая Ивановка
д. Старицы
Вырицкое гп
21.05.2024 с 10:00 до 16:30
д. Красницы
21.05.2024 с 09:00 до 16.30
д.Порожек
Кобринское сп
21.05.2024 с 10:00 до 16:00
п. Карташевская, Пионерская, Горького, Пролетарская, Зеленая
21.05.2024 с 09:00 до 18:00
п. Прибытково, пер. Школьный, ул. Пионеров, ул. 4-я Поперечная
Сиверское гп
21.05.2024 с 10:00 до 17:00
д. Старосиверская (частично)
водозабор ТП-252
Пудостьское сп
21.05.2024 с 10:00 до 18:00
д. Котельниково
д. Педлино
п. Пудость, тер. Пудость (водозабор)
Кивенапа
Сяськелевское сп
21.05.2024 с 09:00 до 18:00
д. Луйсковицы
д. Сяськелево
д .Вохоново
Новосветское сп
21.05.2024 с 09:00 до 18:00
Новый Свет (промзона)