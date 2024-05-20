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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.05.2024 с 11:00 до 18:00   

Таицкое гп

д. Малая Ивановка

д. Большая Ивановка

д. Старицы

 

Вырицкое гп

21.05.2024 с 10:00 до 16:30   

д. Красницы       

21.05.2024 с 09:00 до 16.30

д.Порожек          

 

Кобринское сп

21.05.2024 с 10:00 до 16:00

п. Карташевская, Пионерская, Горького, Пролетарская, Зеленая  

21.05.2024 с 09:00 до 18:00

п. Прибытково, пер. Школьный, ул. Пионеров, ул. 4-я Поперечная        

 

Сиверское гп

21.05.2024 с 10:00 до 17:00   

д. Старосиверская (частично)

водозабор ТП-252        

 

Пудостьское сп

21.05.2024 с 10:00 до 18:00

д. Котельниково

д. Педлино

п. Пудость, тер. Пудость (водозабор)

Кивенапа   

 

Сяськелевское сп

21.05.2024 с 09:00 до 18:00   

д. Луйсковицы

д. Сяськелево

д .Вохоново        

 

Новосветское сп

21.05.2024 с 09:00 до 18:00

Новый Свет (промзона)

 

 

 

 

        

 

 

 