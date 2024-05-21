Ленобласть вводит дополнительный материнский капитал

«В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети», – подчеркнул губернатор.

«Документ разработан и подписан в мае, но получить выплату смогут все семьи, в которых дети родились в 2024 году – в Год семьи.

Условием для получения выплаты является возраст матери: до 27 лет (включительно) при рождении первого ребенка и до 30 лет (включительно) при рождении второго. В особых случаях выплату может получить и отец ребенка», — сообщил глава региона.

Мера социальной поддержки на уровне региона ранее действовала только при рождении третьего ребенка или последующих детей.

В марте 2024 года Ленобласть расширила возможности использования регионального материнского капитала. Его можно тратить на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а родителям в многодетных семьях предоставили возможность получать платные медицинские офтальмологические услуги.

Полный текст документа доступен по ссылке:

https://lenobl.ru/media/npa/documents/2024/05/20/308_152518.pdf