Укрепление семейных ценностей: онлайн-фестиваль в Ленинградской области

Программа фестиваля включает семейные викторины, мастер-классы и другие мероприятия. Организаторы рассказали о целях и задачах проекта. Главная цель – укрепление института семьи, а главные задачи – пропаганда семейных ценностей. Поддержка семей и продвижение классических семейных ценностей среди своего окружения имеет большое значение. Общество быстро придет в упадок, если в нем не будет института семьи. Приоритетом Партии является повышение рождаемости в стране.

«Главная задача фестиваля – сохранение и развитие культурных традиций в семье, распространение положительного опыта семейных отношений и формирование экосистемы семейных сообществ. Благополучие семьи - залог благополучия всей страны», – рассказала региональный Координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина.

К участию в Фестивале приглашаются семьи, проживающие на территории Ленинградской области. Мероприятие проходит с 22 апреля по 31 июля 2024 года. Чтобы зарегистрироваться, необходимо написать в сообщения группы «СЕМЕЙНЫЕ СООБЩЕСТВА» - vk.com/lofamily, кодовое слово – ФЕСТ47. Обязательное условие - быть подписчиком данной группы.

Семейные ценности являются основой, на которой строится общество - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».