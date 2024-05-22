Ленобласть снижает скоростной режим

«Запуск значительного количества камер контроля особенно актуален в преддверии лета, когда в области кратно увеличивается количество машин. Именно быстрая езда держит лидерство среди основных причин дорожных аварий в регионе. Фиксация нарушений призвана донести водителям главное — быстрая скорость не может быть безопасной», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Помимо скорости комплексы «Азимут 4» производства группы компаний «Урбантех» контролируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и непропуск пешеходов на переходах.

Увеличение числа комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрено национальным проектом ««Безопасные качественные дороги».

Распределение камер по Ленобласти выглядит следующим образом:

— В Бокситогорском районе – 9 комплексов;

— Во Всеволожском районе – 83 комплекса;

— В Выборгском районе – 48 комплексов;

— В Волховском районе – 26 комплексов;

— В Гатчинском районе – 77 комплексов;

— В Кировском районе – 19 комплексов;

— В Кингисеппском районе – 25 комплексов;

— В Киришском районе – 13 комплексов;

— В Ломоносовском районе – 41 комплекс;

— В Лодейнопольском районе – 10 комплексов;

— В Волосовском районе – 19 комплексов;

— В Сосновом Бору – 21 комплекс;

— В Лужском районе – 24 комплексов;

— В Подпорожском районе – 9 комплексов;

— В Приозерском районе – 25 комплексов;

— В Сланцевском районе – 13 комплексов;

— В Тихвинском районе – 9 комплексов;

— В Тосненском районе – 29 комплексов.