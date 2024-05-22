Ленобласть снижает скоростной режим
500 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения проконтролируют водителей на региональных и местных дорогах Ленинградской области.
«Запуск значительного количества камер контроля особенно актуален в преддверии лета, когда в области кратно увеличивается количество машин. Именно быстрая езда держит лидерство среди основных причин дорожных аварий в регионе. Фиксация нарушений призвана донести водителям главное — быстрая скорость не может быть безопасной», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Помимо скорости комплексы «Азимут 4» производства группы компаний «Урбантех» контролируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и непропуск пешеходов на переходах.
Увеличение числа комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрено национальным проектом ««Безопасные качественные дороги».
Распределение камер по Ленобласти выглядит следующим образом:
— В Бокситогорском районе – 9 комплексов;
— Во Всеволожском районе – 83 комплекса;
— В Выборгском районе – 48 комплексов;
— В Волховском районе – 26 комплексов;
— В Гатчинском районе – 77 комплексов;
— В Кировском районе – 19 комплексов;
— В Кингисеппском районе – 25 комплексов;
— В Киришском районе – 13 комплексов;
— В Ломоносовском районе – 41 комплекс;
— В Лодейнопольском районе – 10 комплексов;
— В Волосовском районе – 19 комплексов;
— В Сосновом Бору – 21 комплекс;
— В Лужском районе – 24 комплексов;
— В Подпорожском районе – 9 комплексов;
— В Приозерском районе – 25 комплексов;
— В Сланцевском районе – 13 комплексов;
— В Тихвинском районе – 9 комплексов;
— В Тосненском районе – 29 комплексов.