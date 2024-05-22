Около 107 тысяч детей отдохнут в 450 детских лагерях Ленобласти этим летом

В летний период в детских лагерях запланированы профильные смены РДДМ «Движение Первых», финансовой грамотности, «Орлята России», психолого-педагогической направленности и другие.

Работающие родители детей, проживающих на территории Ленобласти, смогут получить частичную компенсацию стоимости путевки, которая составляет 70% от расчетной стоимости путевки. Полную компенсацию от расчетной стоимости путевки в размере 25 700 рублей могут получить приемные родители, опекуны, попечители и участники СВО.

Также летом будут работать учреждения допобразования, центры «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», Центры цифрового образования детей «IT-cube», в которых пройдут интенсивы, мастер-классы, образовательные программы.

По вопросам отдыха и оздоровления можно обратиться на горячую линию комитета по тел.: 8-800-500-70-90.