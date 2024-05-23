Если в плену ваш муж / брат / отец / сын…

Нередко Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области получает тревожные письма матерей, жён, сестёр военнослужащих, которые попали в плен во время выполнения боевых задач. Все они хотят одного – скорейшего включения родственника в «списки на обмен» и возвращения его на родину.

Что нужно и что можно для этого сделать?

1. Если официально установлено, что военнослужащий в плену.

Это означает, что в воинской части, в которой он проходил службу перед тем, как попасть в плен, издан приказ командира. Родственники с ним ознакомлены или получили его. Этот приказ может называться по-разному: «О факте попадания в плен военнослужащего», «О признании военнослужащего пленным», или немного иное название, но об этом же. После издания приказ направляется в Министерство обороны РФ, которое проверяет информацию и начинает вести работу по вызволению военнослужащего из плена. На этом этапе родственники ни на что повлиять не могут. Нужно только ждать, надеяться и верить. В «списки» будут включены ВСЕ, о ком Минобороны получит достоверные сведения – жив и находится в плену. Если есть приказ, то нет сомнений, что ведутся полномасштабные мероприятия по возвращению бойца домой.

Обменом занимаются только два ведомства: Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ. Не занимаются обменом: военкоматы, командиры воинских частей, прокуратура, Международный Комитет Красного Креста, военная полиция, губернаторы…

Нужно понимать, что обмен пленными – чрезвычайно сложная и абсолютно закрытая работа. Договариваться очень трудно: Украина выставляет множество требований (в том числе персональные по отдельным личностям), меняет их, отказывается от достигнутых договоренностей, настаивает на неравнозначном (по численности) обмене, и многое-многое другое. А также не подлежит распространению информация – где, как и каким образом, по каким принципам и правилам происходит этот обмен. Переговоры идут с противником, и нужно учитывать тысячу деталей, чтобы всё сложилось и обмен состоялся.

2. Если родственникам стало известно, что участник СВО в плену, но этот факт в воинской части не установлен (нет приказа).

Прежде всего, не сто́ит винить командиров воинских частей, в которых служат ваши родственники. Боевая обстановка и разброс подразделений по местности порой не дают возможности командирам с точностью установить факт захвата в плен.

Итак, например, вы получили информацию о возможном пленении родственника – вам прислали видеозапись с ним или видеообращение; либо в мессенджере сообщили его сослуживцы; либо он сам связался с вами (по телефону или видеосвязи); либо вы узнали его на видеозаписи, опубликованной в украинских телеграм-каналах и иных источниках. Обратите внимание, что для подтверждения статуса военнопленного могут быть использованы и пояснения очевидцев – граждан РФ, вызволенных из плена.

Целесообразно совершить следующие действия, результатом которых может стать признание военнослужащего пленным (включение в «списки на обмен»):

• Нужно довести информацию о пленении до командира воинской части (или сослуживцев вашего родственника, чтобы они передали ему). В первую очередь, прислать полученную вами видеозапись, на которой человека можно узнать. Если нет видеозаписи и свидетельств очевидцев, вызволенных из плена, то постарайтесь найти видео самостоятельно, используя все возможные Интернет-ресурсы. Могут быть приняты и фотографии, но на фоне или в окружающей обстановке, позволяющей отчетливо понять, что боец в плену (среди украинских военнослужащих). А вот простые сообщения в мессенджерах, смс, рассказы по телефону о ком-то, аудиозаписи – убедительными доказательствами не являются!

• Нужно направить всю имеющуюся информацию, медиафайлы, а также заявление о проведении проверки с целью признания человека военнопленным командующему военным округом по месту постоянной дислокации воинской части, где служит боец.

Обратиться можно через электронную приемную Министерства обороны РФ. Если вы не знаете, какой военный округ вам нужен, посмотрите их перечень в Указе Президента РФ.

• Нужно связаться с уполномоченным по правам человека в вашем регионе и передать ему все материалы, которые у вас есть. Узнать контактные данные вы можете с помощью «Карты уполномоченных» – просто выберите из выпадающего списка свой регион, и появится необходимая информация. Направить сведения региональным уполномоченным можно по электронной почте (так быстрее), ездить лично не нужно. Информацию о возможном нахождении военнослужащего в плену они передадут федеральному Уполномоченному Татьяне Москальковой, которая тесно взаимодействует с Минобороны РФ и МИД РФ. Аппаратом УПЧ совместно с Минобороны создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает поступающие запросы граждан.

Вы также можете самостоятельно обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ наиболее удобным для вас способом:

– Через Интернет-приемную,

– По номеру «горячей линии»: 8 800 707 56 67 (круглосуточно).

Обращаем внимание, что предпочтительнее подавать запрос через Интернет-приемную, поскольку «горячая линия» бывает перегружена, кроме того, запрос в электронном виде исключает вероятность ошибки при передаче данных.

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Понимаем, что родственники пропавших без вести и, вероятно, находящихся в плену военнослужащих готовы использовать все имеющиеся пути для их вызволения. Поэтому можно обратиться и в Международный Комитет Красного Креста, который занимается проверкой условий содержания на соответствие принципам и нормам Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а также может производить фото- и видеосъемку. Иногда бывает, что сотрудники МККК помогают родственникам – предоставляют им фотографии и видеозаписи, которые подтверждают пленение. Случается это редко, но ведь вы готовы сделать всё и использовать любые возможности. Обращаем ваше внимание, что письмо на установленном бланке МККК может быть использовано для подтверждения статуса военнопленного.

Контактные данные для обращения в Международный Комитет Красного Креста и Центральное агентство по розыску МККК:

тел.: +7 (495) 626-54-26; e-mail: mos_tracing_services@icrc.org.





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ОСТОРОЖНО! И здесь есть мошенничество и обман! В Интернете и мессенджерах могут встретиться мошенники, которые вводят в заблуждение родных и близких пропавших без вести бойцов. Этим занимаются в том числе и граждане Украины. Они находят данные наших военнослужащих и пишут их родственникам. Рассказывают, что их близкий жив, но он будет признан пленным / включен в список на обмен только за определенную сумму, которую нужно отправить на такой-то номер. НЕ ВЕРЬТЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, не поддавайтесь на шантаж. Это никогда не приведет к результату, нет таких примеров.

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Итогом приложенных вами усилий должно стать издание приказа командира в/ч, устанавливающего факт нахождения в плену вашего родственника. Далее будет происходить то, что уже описано в начале этой статьи. Как только официальная информация о нахождении военнослужащего в плену будет доведена до Минобороны и МИД, останется лишь ждать.

В завершение обращаем внимание – факт нахождения военнослужащего в плену не является основанием для прекращения выплат. В соответствии с положениями части 31 статьи 2 Федерального закона от 7.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» денежное довольствие бойца будет выплачиваться супруге или иному члену семьи на основании их заявления.

Представленная информация получена в результате анализа действующего законодательства, комментариев экспертов и сведений из открытых источников.