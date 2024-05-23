Ленинградцам – новые способы инвестиций в будущее

О преимуществах нового финансового продукта рассказали на семинаре-совещании в Невской ратуше. Участие в обсуждении совместно с финансовыми органами регионов Северо-Запада и представителями Минфина РФ принял первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

«Инструмент, действительно, интересный. Там есть поддержка со стороны государства, можно заработать более 30% годовых, нигде, ни в одном другом финансовом инструменте, такой доходности нет. Жителям Ленинградской области, которые интересуются инвестициями, хотят накопить «подушку безопасности», я рекомендую с этим инструментом познакомиться», — сказал Роман Марков.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в начале 2024 года. Уникальность ее заключается в том, что она предусматривает государственное софинансирование.

Главный принцип программы — один к одному: на каждый вложенный рубль накоплений вносится еще один от государства.

Чтобы стать участником программы, необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор. Средства формируются за счет добровольных взносов человека, средств пенсионных накоплений и инвестиционного дохода.

Воспользоваться накопленной суммой можно будет по истечении 15 лет с момента заключения договора. Еще один вариант — достижение 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Досрочно снять средств можно только на дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Подробнее о программе можно прочитать здесь http://pds.napf.ru.