Звание "Почетный гражданин Гатчинского района" присвоено Виталию Филоненко

В совет депутатов Гатчинского муниципального района в установленные сроки - с 10 января по 1 мая 2024 года - поступило 12 ходатайств о присвоении Виталию Андреевичу Филоненко звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального района». Ходатайства в том числе направили совет директоров промышленных предприятий Гатчинского муниципального района, совет директоров агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального района, совет по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского района Ленинградской области, общество русско-немецкой дружбы между городами-побратимами Гатчиной и Эттлингеном, Гатчинское районное отделение Ленинградской областной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», «Школа третьего возраста» Гатчинского муниципального района, Гатчинское товарищество художников, Гатчинское Морское собрание, общественная организация ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района, ветераны труда и спорта г. Гатчины.

Сегодня на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального района депутаты поддержали предложенную кандидатуру и приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» Филоненко Виталию Андреевичу за многолетний плодотворный труд по обеспечению социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, личный практический вклад в патриотическую деятельность и сферы общественной жизни.

Некоторые факты о вкладе Виталия Андреевича в развитие Гатчинского муниципального района:

Чуть более 30 лет посвятил прохождению военной службы в рядах вооруженных сил СССР и России. С 1994 по 2007 год руководил объединенным военным комиссариатом г. Гатчины, выстроив работу с ветеранским активом Гатчины и Гатчинского района, ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, призывной молодежью.

С конца 2007 года по апрель 2014 года возглавлял совет ветеранов Гатчинского муниципального района. По его инициативе произошло объединение ветеранских организаций Гатчины и Гатчинского района в единую общественную организацию ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района. Союз общественных объединений ветеранов Гатчинского района стал одним из крупнейших в Ленинградской области.

Важно отметить его вклад в присвоение в 2015 году городу Гатчине почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

В.А. Филоненко является депутатом Совета депутатов МО «Город Гатчина» шести созывов – начиная с 1996 года. С 2014 года – глава МО «Город Гатчина», с 2019 года – глава города Гатчины и Гатчинского муниципального района.

В.А. Филоненко входит в руководящий состав Союза городов воинской славы Российской Федерации, избран первым заместителем председателя Союза городов воинской славы.

При его поддержке проведены мероприятия по передаче имущественного комплекса ДОСААФ Правительству Ленинградской области для дальнейшего развития площадок Центра «Авангард», реализующего проекты и программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи Ленинградской области.

Приоритетным направлением в своей работе на Гатчинской земле Виталий Андреевич видит создание условий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранению памяти, исторического наследия.

Виталий Андреевич является постоянным участником знаковых молодежных мероприятий, акций и митингов, оказывает содействие участникам СВО и членам их семей в решении вопросов, передает свои знания молодежи и откликается на приглашения ветеранов. Пройдя путь от военнослужащего до главы Гатчинского муниципального района, он сохраняет преемственность поколений, произнося из раза в раз напоминание участникам встреч о подвигах защитников Родины и мирных граждан.

С 2016 года избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Принимает личное активное участие в побратимских связях Гатчины с дружественными городами.

Реализуя поставленные государственные задачи по реформированию органов местного самоуправления, совместно с администрацией Гатчинского муниципального района, советом депутатов Гатчинского муниципального района, возглавляемым им, инициировал изменение в законодательство и Гатчинский район стал первым в Ленинградской области, где будет сформирован муниципальный округ, что позволит повысить эффективность управления территорией и привлечь дополнительные средства для ее развития.

За годы работы в Гатчинском районе завоевал уважение среди коллег, представителей общественности, депутатского корпуса, руководителей организаций и предприятий, представителей сообществ и объединений нашего района, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации.

Имеет государственные награды и знаки отличия, среди которых медаль «За отличие в военной службе I степени», орден «За военные заслуги», орден Почета и знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».