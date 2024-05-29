Форум «Ладога» ждет молодых деятелей искусства

Для участников форума в этом году подготовлена 7-дневная образовательная программа, на которой более 100 экспертов в сфере культуры, искусства и истории помогут молодёжи создать современные и творческие проекты, направленные на укрепление традиционных ценностей России.

Участниками форума станут 600 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет: режиссёры, сценаристы, продюсеры, актёры, операторы, танцоры, музыканты, участники военно-патриотических организаций и объединений, представители движения «Волонтёры Победы», совершеннолетние дети участников специальной военной операции и ветераны специальной военной операции, психологи, краеведы, историки, ремесленники, дизайнеры народной одежды, участники Движения Первых, представители школ, родительских сообществ, штабов #МЫВМЕСТЕ и другие.

Ребята смогут пройти обучение на одной из выбранных площадок: продюсерский центр «Вдохновляем», киномастерская «Создаём», историко-патриотическая площадка «Помним», площадка укрепления семейных отношений «Любим», сохранения идентичности «Уважаем», развития добровольчества «Помогаем».

В этом году помимо активной молодёжи в рамках площадки «Помогаем» форум примет подростков — представителей движения РДДМ «Движение Первых». На образовательной площадке родители и их дети будут вместе работать над проектами в сфере добровольчества.

Итоговыми продуктами форума станут база лучших практик по трансляции традиционных ценностей, шоу-программа в понятном молодёжной аудитории формате, проекты и акции по увековечиванию памяти Героев СВО, карта по организации семейного добровольчества и другие.