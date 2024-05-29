Русский дух в Лампово

Исконно русский дух, погружение в старину, атмосфера праздника, традиционное ярмарочное веселье — вот уже четвёртый год Никольская ярмарка, организованная старообрядческой общиной деревни Лампово, радует гатчинцев и гостей нашего района.

Инициатор и главный организатор ярмарки, наставник Ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин вместе с командой единомышленников проделал колоссальную работу в подготовке этого яркого и наполненного глубоким смыслом события. Главная задача организаторов — устроить праздник для ремесленников и музыкантов, ценителей старины и тех, кто только начинает интересоваться традиционной культурой русских. Никольская ярмарка - место встреч и новых знакомств, возможность найти единомышленников, поделиться своими идеями и завязать дружеские отношения. Для многих гостей это еще и уникальная возможность познакомиться с историей и культурой старообрядцев, ведь в настоящее время Лампово воссоздается полноценная старообрядческая община — единственная в Ленинградской области.

На просторном подворье у старообрядческой церкви яблоку было негде упасть — столько гостей прибыло сюда в этот день. Но ярмарка и должна быть такой — многолюдной, шумной, веселой, яркой. Глаза у гостей должны разбегаться — и от изобилия представленных на ней необычных товаров, и от нарядно одетых участников и посетителей. Участие в ярмарке приняли не только местные умельцы, но и гости из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов страны. Посетители окунулись в атмосферу самобытности, познакомились с историей и культурой старообрядчества, приобрели уникальные сувениры ручной работы местных мастеров.

Не бывает ярмарки без песен и хороводов. Никольская ярмарка открылась яркой фольклорной программой «Усть-Цилемская горка». Горка - старинное обрядовое празднование, которое и в наши дни все еще можно увидеть в староверческих селах и деревнях Русского Севера. До наших дней бережно сохранятся это завораживающее действо в старинном селе Усть-Цильма, раскинувшемся на берегах реки Печоры.

Усть-Цилемская горка в деревне Лампово — реконструкция, в которой объединились мудрость старинной песни и орнаментальный северный хоровод, заключающий в себе глубокий сакральный смысл. Гости Никольской ярмарки не только смогли увидеть это чудо своими глазами, но и принять в нем участие. В кругу Северного хоровода плавно ходили парами, тройками и «змейкой», играли в «ручеек», пели частушки. Прекрасное настроение для жителей и гостей ярмарки создавали не только широкие хороводы, но и яркие фольклорные выступления, задушевные песни.

Не скучали и маленькие гости ярмарки, для которых организаторы подготовили творческие мастер-классы и увлекательные игры на свежем воздухе. Гости постарше отправились на экскурсию по старинной деревне, побывав у родника, в музее старинного быта, в староверческом моленном доме и на колокольне.

А разве возможна настоящая русская ярмарка без душистого чая и угощений? Чтобы насытить проголодавшихся и уставших гостей, на Никольской ярмарке трудилась целая самоварная команда. Здесь можно было выпить душистый чай, настоянный на лесных травах, и поесть горячей вкусной каши из полевой кухни.

Гости Никольское ярмарки благодарят за этот удивительный праздник его организаторов - наставника Никольской старообрядческой общины деревни Лампово Дениса Ермолина, его команду и всех, кто помогал в организации и проведении ярмарки. Лампово - деревня будущего, где сохранилась своя особая атмосфера, где очень легко дышится и куда хочется возвращаться снова и снова...

Юлия Лысанюк

Фото: группа ВКонтакте «Поющий Петербург»

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