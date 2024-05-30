Мотоциклист погиб в ДТП под Гатчиной

По информации ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, 28 мая 2024 года в 23:50 на 7 километре автодороги «Гатчина-Куровицы» 56-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ X-1Драйв», двигаясь от села Воскресенское в сторону деревни Пижма, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на «встречку» и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда CBR 1000», под управлением 28-летнего байкера, после чего оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир, 48-летняя женщина, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти