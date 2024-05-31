Ветеранское братство

В мероприятии принял участие заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Станислав Макиенков. Вел заседание председатель совета Геннадий Панев.

Первым обсудили вопрос о взаимодействии УМВД с ведомственным советом ветеранов, созданным в Гатчине в 2000-м году. Как рассказала председатель ветеранской организации Антонина Арнольдовна Моргач, с 2006 года в соответствии с приказом о дальнейшем совершенствовании системы УМВД России все ветеранские организации строят работу по строго утвержденным направлениям: патриотическое воспитание несовершеннолетних, передача жизненного и профессионального опыта молодым сотрудникам, участие в практической деятельности УМВД, социально-правовая защита ветеранов.

Совет работает в тесном контакте с руководством и советом ветеранов Главного управления МВД, общественной организацией ветеранов войны и труда Гатчинского района, другими общественными организациями, руководителями досуговых учреждений и депутатами.

- В нашей ветеранской организации сложилось очень хорошее братство. Мы всегда придем друг другу на помощь, разделим радость, поможем в горести, - говорит Антонина Арнольдовна. - Своей главной задачей мы считаем социальную защиту ветеранов. В текущем году 139 человек получили материальную помощь, 17 ветеранам оказано содействие в получении различных документов пенсионного обслуживания, 12-ти - в обеспечении санаторно-курортным лечением.

Особое внимание уделяется семьям погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Ежегодно проходит анкетирование, посещение на дому с вручением подарков в дни рождения и праздники. Все мероприятия проводятся совместно с сотрудниками отделения морально-психологического обеспечения и руководителями служб по подразделениям. За каждым таким человеком, семьей закреплены ответственные, на каждую семью ведется наблюдательное дело, которое два раза в год совет ветеранов предоставляет на проверку в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители совета ветеранов участвуют во всероссийских акциях – таких, как «Полицейский Дед Мороз», «Физзарядка со стражем порядка». А общественный совет при УМВД по Гатчинскому району оказывает помощь в приобретении подарков для детей. Ветераны с внуками выезжают на экскурсии по городам России, регулярно посещают спектакли и другие культурные мероприятия. Объединяет ветеранов и участие церемониалах: это и принесение присяги, и дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.

В этом году перед советом ветеранов поставлена задача - повысить эффективность работы по обеспечению охраны прав и интересов детей. Ветеранская организация вместе с профильными отделами полиции участвует в мероприятиях по снижению подростковой преступности. В текущем году в школах Гатчинского района и на факультетах ГИЭФПТ проведено более 40 коллективных бесед. В том числе, например, как не стать жертвой преступления. Лекции проводятся одновременно с профориентационной работой.

- Мы приглашаем школьников к нам в УМВД и проводим экскурсии, во время которых знакомим со специалистами и разными видами профессиональной деятельности, - рассказала Антонина Арнольдовна. – Также участвуем в шефской работе. В поле нашего зрения - Сиверский ресурсный центр. На данный момент на учете состоит 33 семьи, в них воспитывается около 80 детей. Все семьи сложные. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа, тематические круглые столы и просветительские встречи. Для родителей – знакомство с законодательством, для детей - культурные программы и мастер-классы.

Как отметила Антонина Арнольдовна, в настоящее время на территории Гатчинского района наблюдается снижение подростковой преступности. Профилактическая работа, в том числе по пропаганде правовых знаний, будет продолжена летом. Представители совета ветеранов планируют выезд в оздоровительный лагерь «Лесная сказка» и лагеря при школах.

Состав совета ветеранов меняется. Ушло целое поколение людей, которые постоянно занимались патриотической работой, ушли участники Великой Отечественной войны, но пришли ветераны, прошедшие горячие точки, СВО. Чтобы продолжить патриотическое воспитание подрастающего поколения, ветеранская организация ставит перед собой задачу – научить их выступать перед аудиторией, быть интересным и доступным для современной молодежи.

Татьяна Можаева