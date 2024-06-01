Ламповские старообрядцы: нелёгкий путь сохранения веры

Деревенский староста – Даниил Никитин

В моём краеведческом архиве хранится несколько документов, связанных с биографией знаменитого ламповского жителя Даниила Александровича Никитина (он же Тиханов).

Из его «Паспортной книжки», выданной 17 января 1911 года Рождественским волостным правлением, известно, что Н.А. Никитин родился в 1875 году в деревне Лампово в крестьянской семье. В графе «Вероисповедание» указано - «старообрядческое». Он был женат на Татьяне Алексеевне, урождённой Телятниковой, дочери крестьянина из деревни Новое Поддубье Рождественской волости.

В семье Никитиных воспитывалось четверо детей: Анастасия (род. в 1896 г.), Параскева, Александра и Иван. В дореволюционный период и в двадцатые годы Д.А. Никитин занимал пост деревенского старосты. Содержал на первом этаже своего дома, расположенного на Центральной улице, торговую лавку и чайную. Владел также двумя дачами на улице Жуковка, которые сдавал петербургским дачникам. В 1910 году он занимался строительством в деревне Лампово нового здания земской школы, руководил благоустройством центральной деревенской дороги.

После Октябрьской революции Д.А. Никитин имел неприятности от советской власти: как весьма зажиточный крестьянин был записан в кулаки. В период коллективизации в начале

1930-х годов его дом хотели отобрать для организации в нём правления колхоза, но за Никитина заступились местные жители.

Никитин имел деревенское прозвище «Тиханов», которое фактически стало его фамилией. Умер он в период войны и был похоронен на Ламповском кладбище. После его смерти хозяйкой дома стала его вдова, скончавшаяся в 1958 году, затем его дочь Александра Даниловна Ермолаева (1902-1987 гг.).

О чём рассказывали старожилы

Большой интерес представляют воспоминания ламповских старожилов, записанные с их слов в 1995–2015 годах. Местные староверы долгое время неохотно шли на контакты с историками и краеведами, и на это были свои причины. Я долго готовился к таким встречам.

Первой «рассказчицей», которая согласилась со мной поговорить, была Мария Васильевна Лаптева (1915-2003 гг.), проживающая в доме № 37 на Центральной улице. Мне посчастливилось несколько раз бывать у неё в гостях. Она же познакомила меня с другими хранителями памяти былой старины.

В 1995 году удалось пообщаться и с «патриархом» ламповских староверов, членом «двадцатки» Николькой старообрядческой общины 1920-1930-х годов, певчей хора Феодосией Михайловной Тарасовой (1902-1998 гг.) и даже получить от нее в дар одну из старинных фотографий.

Из воспоминаний М.В. Лаптевой:

«Мы, староверы – потомки поморов, переселились в Лампово из Архангельской губернии, наверное, при Петре I, а может, и позднее. Мой прадед Федор Тарасов имел прозвище «Лаптев». Его предки занимались по морскому делу на Севере. Он имел братьев: Сидора, Егора, Семена. Всего в Лампово приехало пять семей староверов.

Мой дед, Федор Федорович Лаптев, крестьянствовал, занимался извозом, держал несколько экипажей, летом возил дачников на станции Сиверской. Бабушка – Елизавета Куприяновна, умерла в 1942 году в 95 лет.

Отец, Василий Федорович Лаптев, работал стеклодувом на заводе «Дружная Горка», много рассказывал о бывшем владельце завода немце Ритинге. В деревне у нас много родственников.

От бабушки знаю, что поморскую моленную строил Даниил Алексеевич Тиханов. Он был деревенским старостой и самым усердным прихожанином, на службах стоял в первом ряду. Староверов в деревне было много, половина деревни, раньше мы жили очень обособленно. Батюшка в моленной до революции и потом у нас был Иван Иванович Алексеев.

Деревня была очень богатой по сравнению с другими. Много было извозчиков. Жили зажиточно. Одних только торговых лавок и чайных сколько было! Их содержали богатые крестьяне Прохоровы, Понкратьевы, Бабенцовы. Сам староста Тиханов содержал в своём доме трактир.

Молодежь вечерами собиралась у старой мельницы, там на берегу реки проходили гуляния. Главным престольным праздником в деревне в старое время был Никола.

Многие крестьяне ходили на службу к князю Витгенштейну в его имение. Братья моего отца обслуживали княжеские охоты, которые проходили около Вырицы».

К рассказу М.В. Лаптевой, можно добавить сведения о ее предках, найденные мною в метрических документах. Её прадед Федор Тарасов, он же Лаптев, родился в 1819 году в семье крестьянина Ильи Федотова, у него были старшие братья Архип и Яков. «Исповедальная роспись» Орлинской церкви за 1864 год указывает его домочадцев: жену Анну Никитину 43-х лет, детей - Стефана 16-ти лет, Федора 8-ти лет, Егора 6-ти лет и Дарью 2-х лет. Был также родившийся в 1846 году сын Василий, который впоследствии в документах не упоминается. Таким образом, год рождения ее деда – 1856 год.

Из воспоминаний Татьяны Николаевны Филимоновой (1935-2007 гг.):

«Деревня наша очень старая. Основали ее выходцы с Русского Севера, староверы. Я однажды подметала дорожку на кладбище и нашла медную «денгу» 1753 года.

Мой прадед, крестьянин Павел Филимонов, был большим мастером-резчиком. Многие резные украшения в Лампово - его рук работа. Он собрал деревянный велосипед и ездил на нём на деревенские сходки. Умер прадед в 1902 году.

Дед, Яков Павлович Филимонов, построил в Лампово очень красивый дом, украшенный резьбой. Его снесли за ветхость в 1954 году. Он находился на нашем же участке, но ближе к дороге. Умер дед в 1939 году. Бабушку звали Евдокия Филипповна, она умерла в 1946 году.

Все мои предки были староверами. Бабушка с юных лет пела в староверческом хоре, вместе с сестрой отца Матрёной Филимоновой, Александрой Баскаковой, Матрёной Солёновой, Екатериной Понкратьевой и другими девушками.

В нашем доме с 1939 по 1943 год жил батюшка Ламповской молельни Михаил Трофимович Никитин. У нас он и умер, похоронили его на деревенском кладбище».

По рассказам старожилов удалось восстановить имена священнослужителей и членов «двадцатки» Никольской старообрядческой общины.

Многие годы наставником молельного дома был Иван Иванович Алексеев, служивший в дореволюционный период и в двадцатые годы. Председателем общины был Даниил Алексеевич Никитин. На этом посту он упоминается в одном их сохранившихся в моём архиве документов 1922 года. После него председателем общины и некоторое время наставником был Степан Емельянович Емельянов (1865–

1942 гг.), а казначеем – Георгий Васильевич Прохоров, отставной унтер-офицер.

Активным членом «двадцатки» был Григорий Иванович Понкратьев (1868–1944 гг.), участник Первой мировой войны, также проводивший службы в довоенное время.

Иван Иванович Алексеев умер в 1933 году, после него наставником был избран Михаил Трофимович Никитин, ранее служивший в старообрядческом молельном доме в деревне Ротково Гатчинского района. При нём в 1940 году по указанию местных властей и воинствующих безбожников Ламповский молельный дом был закрыт. В здании разместился сначала склад, а затем птичник организованного в деревне колхоза «Красное Знамя». Сам наставник чудом избежал репрессий. Поселившись в доме Якова Павловича Филимонова, он тайно проводил службы.

В период немецко-фашистской оккупации здание молельного дома было возвращено верующим. Службы проводил Михаил Трофимович Никитин, скончавшийся в 1943 году. С военных лет старообрядческая церковь во имя Николая Чудотворца больше не закрывалась, хотя такие попытки предпринимались областным Управлением по делам религии в 1960-е годы. После войны здесь служил Дмитрий Прокофьевич, фамилию которого установить не удалось.

В 1960-е годы молельный дом духовно окормлял Михаил Иванович Богданов, участник Великой Отечественной войны, старшина медицинской службы, служивший в Ленинградской старообрядческой общине поморского согласия. Долгий период действующий молельный дом в деревне Лампово был единственным в Ленинградской области.

В послевоенный период Лампово неоднократно становилось местом кражи старообрядческих святынь. Многие из них оказались утрачены в молельном доме. В апреле 1991 года газета «Гатчинская правда» рассказывала о подобном случае в заметке журналиста А. Юрьева: 3 апреля «жулики принялись за дело». Выломав складной «фомкой» через чердачное помещение потолок, они на веревке спустились в помещение и быстро уложили в приготовленные мешки 23 иконы и три библии.

«Совершив преступление, гастролёры добрались до станции Сиверская и зашли в один из вагонов электрички, чтобы отправиться в город на Неве и там реализовать похищенное, – сообщала газета. - Однако случилось по-иному. Один из пассажиров электрички обратил внимание на подозрительную компанию из двух приятелей и сообщил о них машинисту электрички. Тот в свою очередь через рацию поставил в известность обо всём местное отделение милиции. А дальше всё пошло своим чередом. Приехавшие своевременно работники Сиверской милиции попросили приятелей развязать свои мешки… и следовать в отдел».

В ночь с 24 на 25 сентября того же года воры снова проникли в помещение молельного дома и утащили из него двадцать икон. Об этом в заметке «Случай в Лампово» оповестила читателей «Гатчинская правда». Неизвестно, было ли раскрыто это преступление.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует

На фото: Даниил Никитин (Тиханов) с супругой. Фотография начала ХХ века

Типажный снимок ламповских старообрядцев начала ХХ века. Фотографии из архива Т.Н. Филимоновой

Дом Тихановых (не сохранился). Фотография 1997 года

Ламповский молельный дом. Фотография 1997 года