Кто в Гатчинском районе 3 июня останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.06.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
03.06.2024 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Заводская, ул. Песчаная, Песчаный п-к, Пятёрочка.
04.06.2024 и 05.06.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
06.06.2024 с 10:00 до 16:00
Пудомягское СП:
КП «Павловские Дачи» (массив Дачный-1)
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