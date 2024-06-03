В Гатчинском районе купаться нельзя!

«По состоянию на 31 мая, согласно результатам различных лабораторных исследований, качество воды соответствует требованиям на пляжах и в исторически сложившихся местах купания и массового отдыха в восьми районах региона», - говорится в сообщении ведомства.

Купаться можно в озерах Павловское (г. Бокситогорск, Бокситогорский район), Курголовское (г.п. Токсово, Всеволожский район), Омчино и Толони (г. Луга, Лужский район), Коркинское (п. Воейково, Всеволожский район), Царицыно (п. Царицыно, Тихвинский район) и Отрадное (п. Плодовое, Приозерский район). А также в реках Луга (д. Б. Сабск, Волосовский район) и Шингарка (д. Низино, Ломоносовский район), Вуокса (г. Приозерск, Приозерский район), Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон). Также можно плавать в карьере у поселка Шапки в Тосненском районе.

А в Петербурге для купания пригодны только три водоема. На 24 официальных пляжах города нормативам соответствуют вода лишь в Ольгинском водоеме, 1-м Суздальском озере в Выборгском районе и озере Безымянное - в Красносельском. Об этом сообщает «Российская газета».